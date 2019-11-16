Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому на границе США и Мексики россиянину

Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с полицией Аризоны и намерено получить доступ к россиянину, который был ранен американским пограничником у границы Мексики, говорится в заявлении консульства в Twitter. В настоящий момент пострадавший находится находится в больнице в городе Гудиер, отмечается в сообщении.

«Вечером 14 ноября на границе США и Мексики в штате Аризона при пересечении границы был ранен гражданин России. В данный момент он находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона. Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему»,— говорится в сообщении.

Позже Генконсульство назвало имя пострадавшего россиянина. «Генеральное консульство связалось с таможенно-пограничной службой США. Нам сообщили, что прошлой ночью гражданин России Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения был ранен в Аризоне при попытке пересечь границу США и Мексики»,— сообщил «РИА Новости» представитель дипмиссии.

Напомним, 14 ноября около 19:15 по местному времени (9:15 мск) сотрудник пограничной службы США попытался задержать человека, который пытался пересечь границу к востоку от города Люквилл, штат Аризона (находится на границе с Мексикой). Задержанный оказался гражданином РФ, между ним и пограничником произошла потасовка, в ходе который последний применил огнестрельное оружие. Россиянина на вертолете доставили в больнице, полученные ранения не угрожают его жизни. ФБР и погранично-таможенная служба США расследуют инцидент.