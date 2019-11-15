В правительстве изучат вопрос об отсрочке для деятелей культуры

Председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал поручить профильным ведомствам (Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны) изучить вопрос об отсрочке от армии для деятелей культуры. В пятницу, 15 ноября, он провел встречу с деятелями культуры и искусства на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Вопрос об отсрочке поднял ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Он отметил, что деятелям культуры сложно ее получить. «А есть музыканты, у которых "поставлены" руки, на которых государство потратило огромное количество денег, или танцовщики. Это (служба в армии.—“Ъ”), к сожалению, не очень совместимо с нашей профессией»,— сказал господин Цискаридзе (цитата по ТАСС).

Николай Цискаридзе отметил, что в некоторых случаях между выпуском и поступлением в театр проходит два-три месяца, и некоторым артистам приходится скрываться. «У некоторых театров в регионах есть квота: они двоим могут дать, а остальным — нет, очень сложная вещь»,— добавил он.

Дмитрий Медведев сообщил, что эту проблемы можно попробовать как-то решить с профильными ведомствами. Он поручил подготовить такое поручение и пообещал его подписать.