Инвесторам предложат поиграть

Не договорившись о продаже своей доли в «Детском мире» ни с одним из стратегических инвесторов, основной акционер компании АФК «Система» и РКИФ решили предложить инвесторам в ходе SPO минимум 20% своих акций. В текущих ценах сделка может принести продавцам около 14,5 млрд руб.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже не менее 150 млн существующих акций «Детского мира». Предлагаться будут уже эмитированные акции, принадлежащие «Системе» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Ltd и Exarzo Holdings Ltd. «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», РКИФ — 14,03%, остальное — в свободном обращении.

На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр».

В январе—сентябре 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб.

Уставный капитал «Детского мира» разделен на 739 млн акций, следует из информации на Московской бирже. Таким образом, в ходе SPO инвесторам может быть предложено от 20% бумаг. В результате «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», а РКИФ — не более 9,7%. Исходя из стоимости акций компании на закрытии торгов в четверг в 96,3 руб. за акцию, примерный объем SPO можно оценить от 14,44 млрд руб.

Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок. Встречи с инвесторами начнутся 18 ноября, формирование книги заявок завершится ориентировочно 21 ноября. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Как отметил управляющий директор Сбербанка Антон Мальков, формат сделки — предложение с полным маркетингом — сознательный выбор продавцов: это дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после SPO.

Как сказано в сообщении АФК, «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. «Система» планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств. Чистый долг АФК на конец июня 2019 года был 217,9 млрд руб.

«Система» планировала провести SPO «Детского мира», продав 5% акций, еще в конце 2017 года, но сделка не состоялась, так как «Роснефть» через суд арестовала активы АФК.

После урегулирования разногласий с нефтяной компанией, «Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» с рядом стратегических инвесторов. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение. Одним из последних интерес к активу проявили Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле.

По словам президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова, корпорация изучала разные варианты монетизации доли в «Детском мире», чтобы обеспечить всем акционерам возможность получать доходы от деятельности компании. «Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций»,— заявил топ-менеджер.

Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев заявил, что после завершения SPO РКИФ останется крупным акционером «Детского мира». «Мы уверены в надежности бизнес-модели компании и ожидаем, что доходность для инвесторов продолжит расти в будущем» — сообщил он.

Несмотря на не самый благоприятный внешнеэкономический фон, успешных размещений российских эмитентов в этом году было много, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов: «"Система" вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору». По его словам, «Детский мир» — качественная история и интерес инвесторов к размещению должен быть.

Анатолий Костырев