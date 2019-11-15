Netflix согласился внести изменения в сериал «Дьявол по соседству» по требованию Польши

Стриминговый сервис Netflix пообещал внести изменения в документальный сериал «Дьявол по соседству» после того, как он подвергся критике со стороны Польши. Недовольство в Польше вызвал тот факт, что в сериале, посвященном охраннику нацистских концлагерей Ивану Демьянюку, демонстрируют карту современной Польши с отмеченными на ней концлагерями, не поясняя, что лагеря устраивали нацисты и что Польша была оккупирована ими.

В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: «Карта не просто неправильна, она вводит зрителей в заблуждение, заставляя поверить, что Польша ответственна за создание и деятельность этих лагерей и за совершение преступлений в них». По его мнению, этот эпизод «Дьявола по соседству» «не что иное, как переписывание истории».

«Чтобы предоставить больше информации нашим зрителям о важных вопросах, поднятых в этом документальном сериале, и чтобы избежать недопонимания, в ближайшие дни мы добавим текст к некоторым из карт, показанных в сериале,— заявили в Netflix.— Это прояснит, что лагеря смерти и концентрационные лагеря в Польше были построены и управлялись германским нацистским режимом, вторгшимся в страну и оккупировавшим ее в 1939–1945 годах».

Яна Рождественская