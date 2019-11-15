«Будет серьезный шаг в сторону прорыва по Донбассу»

Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря. Лидеры Франции, Германии, Украины и России встретятся в Париже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец. Что повлияло на положительное решение о проведении встречи в «нормандском формате»? Могут ли это быть вчерашние заявления Владимира Путина о том, что альтернативы этому формату нет? Какие решения могут быть приняты на саммите? 31 декабря действующий закон об особом статусе Донбасса теряет силу. Продлят ли его украинские власти? На эти вопросы ответил “Ъ FM” директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев. Беседовал Борис Блохин.

Первое, что повлияло на решение о проведении встречи в «нормандском формате» — это заявление Владимира Путина о том, что альтернативы этому формату нет. Второе — календарный фактор, потому что в середины декабря политики готовятся к католическому Рождеству и каникулам. Затем будет православное Рождество на Украине и в России. Поэтому если встреча не состоялась до середины декабря, она могла бы состояться только где-то в середине февраля.

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Главное, я думаю, что вчера российский президент пошел на некоторые, скажем так, уступки. Первая уступка — это то, что будет обсуждаться на саммите — полное разведение войск на линии соприкосновения. Я думаю, по этой теме будет принято решение. Плюс может быть обмен всех на всех. И это, может, станет гарантированным результатом для того, чтобы показать — встреча не была напрасной.

Самый острый вопрос, где могут быть найдены частичные компромиссы, касаются все-таки закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Здесь, конечно, самый острый и сложный вопрос, но можно добиться компромисса, либо пролонгировав этот закон до декабря в украинском парламенте, либо договорившись об основных параметрах закона об особом статусе и об основных параметрах закона о выборах в местные органы власти на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По газу уже намечается прорыв.

По Донбассу все-таки я бы не рассчитывал на большой прорыв. Но будет серьезный шаг в его сторону. Но почему все-таки без расчета на большой прорыв стороны согласились на этот формат? Он очень нужен немцам и французам — это раз. Украина ни шатко ни валко выполняет свои обязательства. Если бы Россия сегодня уперлась, то ей, возможно, не было бы повода рассчитывать на поэтапное снятие санкций Европейского союза. А поскольку этот саммит нужен не только Украине и России, но и другим странам, понятно, что неконструктивная позиция одной из сторон была бы встречена глухо или с неудовольствием немцами и французами. Поэтому этот фактор тоже надо учитывать. А Украина учитывает то, что уже с начала 2020 года могут поэтапно снимать санкции с Российской Федерации — те секторальные санкции Европейского союза.

Если удастся договориться по Донбассу на саммите 9 декабря, то, возможно, Европа инициирует снятие санкций с России.

Украина уже пытается как-то минимизировать эти риски в том числе и в переговорах по Донбассу. Украина должна тоже провести свою часть к компромиссу. И поэтому я бы не говорил о том, что будет большой прорыв, но какой-то шаг к такому прорыву может быть, чтобы со следующего года начинать подготовку к местным выборам, в том числе в самопровозглашенных ДНР и ЛНР даже в апреле-месяце — на Украине не исключают такой календарь. В крайнем случае — уже в октябре 2020 года, когда должны по Конституции Украины состояться выборы во все местные органы власти. Кстати, вчера было интересно, что российский президент говорил о муниципальных выборах в Донбассе — очень важный момент — не просто выборы в Раду или какой-то представительный орган, а именно о муниципальных выборах, так что позиция России тоже смягчается.