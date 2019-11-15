Власти хотят привлечь инвесторов для 12 заброшенных усадеб в Черноземье

В проект «Усадебное достояние России», реализуемый под эгидой «большого» проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура», заявлено 12 заброшенных усадеб из регионов Черноземья. Это следует из сведений, опубликованных на сайте «Усадебного достояния России». В рамках проекта предполагается помогать инвесторам, пожелавшим восстановить первоначальный вид зданий и территорий. Им могут предложить льготные налоговые ставки, участие в региональных программах социально-экономического развития и иную поддержку со стороны властей.

Курские власти хотят привлечь инвесторов для четырех разрушенных усадеб:

усадьба купцов Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района;

ансамбль усадьбы надворного советника Ивана Анненкова в деревне Жеребецово Курского района;

ансамбль усадьбы помещика Алехина в поселке Политотдел Касторенского района;

усадьба помещика Скворцова в деревне Копенки Железногорского района.

В Липецкой области для участия в программе заявлено пять усадеб:

имение Голеновских в селе Ильино Липецкого района;

усадьба Скуратовых в селе Павловка Добринского района;

усадьба помещика Русина в Троекурово Лебедянского района;

усадьба Васильчиковых в селе Трубетчино Добровского района;

имение Хвостова в деревне Чернышевка Елецкого района.

Тамбовские власти планируют частные инвестиции в две усадьбы — В.Н. Плевако в селе Вишневом Староюрьевского района и В.Н. Снежкова в поселке Мичурина Мичуринского района. Орловские власти надеются на инвестиции в усадьбу Новосильцевых в поселке Войново.

Как снесли заброшенную усадьбу под Воронежем — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин