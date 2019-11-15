Власти хотят привлечь инвесторов для 12 заброшенных усадеб в Черноземье

В проект «Усадебное достояние России», реализуемый под эгидой «большого» проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура», заявлено 12 заброшенных усадеб из регионов Черноземья. Это следует из сведений, опубликованных на сайте «Усадебного достояния России». В рамках проекта предполагается помогать инвесторам, пожелавшим восстановить первоначальный вид зданий и территорий. Им могут предложить льготные налоговые ставки, участие в региональных программах социально-экономического развития и иную поддержку со стороны властей.
Курские власти хотят привлечь инвесторов для четырех разрушенных усадеб:
В Липецкой области для участия в программе заявлено пять усадеб:
Тамбовские власти планируют частные инвестиции в две усадьбы — В.Н. Плевако в селе Вишневом Староюрьевского района и В.Н. Снежкова в поселке Мичурина Мичуринского района. Орловские власти надеются на инвестиции в усадьбу Новосильцевых в поселке Войново.
Как снесли заброшенную усадьбу под Воронежем — в публикации “Ъ-Черноземье”.