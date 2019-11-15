Ученые призвали признать шопоголизм психическим заболеванием

Пристрастие к совершению покупок, или шопоголизм, необходимо признать одним из видов психических расстройств человека. К такому выводу ученые из нескольких германских научных институтов после проведенного совместного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Comprehensive Psychiatry.

Шопоголизм характеризуется непреодолимым желанием делать покупки, ходить по магазинам, приобретать вещи без объективной причины. Шопоголики покупают больше товаров, чем могут себе позволить, и больше, чем им объективно нужно или они способны использовать, а все для того, чтобы получить удовольствие от покупки, снять напряжение или почувствовать удовлетворение.

До сих пор шопоголизм классифицировался лишь как неуточненное психотическое расстройство. Но, как отмечают авторы исследования, будучи уже серьезной проблемой, от которой страдает около 5% населения мира, шопоголизм становится настоящим бедствием на фоне роста популярности онлайн-покупок. Онлайн-шопинг упрощает удовлетворение этой зависимости, так как обеспечивает доступность, анонимность, легкость в совершении покупок. Из 122 пациентов, страдающих шопоголизмом и обследованных в рамках данного исследования, у 33,6% выявлены признаки зависимости от онлайн-покупок и связанный с этим повышенный уровень тревожности и депрессии.

Ученые выразили надежду, что полученные результаты достаточно убедительно доказывают необходимость дальнейших исследований в этой области и признания компульсивного шопинга психическим расстройством.

Алена Миклашевская