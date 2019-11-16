Цифровой театральный этикет

Вопрос запрета на использование смартфонов во время спектаклей и концертов стал одной из важнейших проблем театрального этикета с момента распространения подобных гаджетов. Сейчас речь идет не столько о людях, которые не выключают звук на время спектакля, сколько о тех, кто в течение всего действия не отрывается от телефона или пытается снимать спектакль или концерт на камеру.

О том, что за последнее время сразу несколько случаев породили дискуссию об использовании смартфонов в театрах и на концертах, The New York Times. В октябре актер Джошуа Генри, исполнитель главной роли в бродвейском мюзикле «Не тот человек», во время спектакля отобрал смартфон у зрителя, сидевшего в первом ряду и пользовавшегося гаджетом во время спектакля.

Актер спустился со сцены, забрал смартфон из рук зрителя и бросил под сиденье, как пишут очевидцы, «не выходя из роли» и продолжая петь.

После спектакля смартфон вернулся к зрителю.

Этот случай напомнил о поступке американской актрисы Пэтти Люпон: в 2015 году она прервала выступление, спустилась со сцены и забрала смартфон у зрительницы, которая пользовалась им во время спектакля. После этого актриса сказала: «Мы на сцене прилагаем усилия, чтобы создать мир, который полностью разрушается несколькими невежливыми, эгоцентричными и не считающимися с другими зрителями, которые захвачены своими телефонами. Они не могут отложить их. Когда телефон отключается или когда в темноте светится экран, это разрушает впечатления всем остальным — большинству зрителей и актерам на сцене». Впоследствии Пэтти Люпон также останавливала спектакли и концерты, чтобы сделать замечание зрителям со смартфонами.

В сентябре известная немецкая скрипачка Анна-София Муттер вместе с местным симфоническим оркестром исполняла произведения Бетховена и Брамса в концертном зале Цинциннати (штат Огайо). В какой-то момент скрипачка внезапно прекратила играть, так как одна из зрительниц из первых рядов снимала концерт на видео. Анна-София Муттер, прекратив играть, сказала: «Либо я ухожу, либо вы убираете свой телефон»,— зрительница встала и попыталась ответить, после чего ее вывели из зала.

Особенно часто критике за подобное поведение подвергаются знаменитости. Драматург и звезда известного бродвейского мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда после спектакля отказался пообщаться с Мадонной за кулисами, так как та переписывалась во время действия, а в другой раз сымпровизировала во время исполнения мюзикла, спев вместо одной из строчек «Леди в четвертом ряду, которая снимает видео, пожалуйста, прекратите».

Во время мюзикла The Cher Show один из актеров написал в Twitter пришедшему на постановку рэперу Канье Уэсту:

«Эй, @kanyewest, так круто, что вы здесь на @TheCherShow. Если оторветесь от телефона, то увидите, что мы здесь выступаем. Это премьера. Довольно важно для нас. Спасибо».





Канье Уэст извинился за этот эпизод, сказав, что он был так впечатлен пьесой, что хотел сделать заметки.

Подобные конфликты — а их на самом деле намного больше — приводят к обсуждениям: как совместить традиционный театральный этикет с привычкой постоянного использовать смартфон? Бороться с этим сложнее еще и потому, что посты зрителей являются для исполнителей действенным способом рекламы, хотя многие из них и возмущены таким поведением. К тому же некоторые считают подобные съемки нарушением авторских прав.

«Это превратилось в битву о том, кто прав и кто устанавливает правила»,— отмечает Кирсти Седжмен, преподавательница театроведения Бристольского университета и автор книги «Разумная аудитория», посвященной театральному этикету в современном мире и дискуссиям вокруг него.

«Каждый приходит в театр, считая, что его личное видение того, каким должен быть театр, конечно же, единственно верное»,— считает госпожа Седжмен, отмечая, что идея о том, что зрители будут смотреть спектакль в почтительном молчании, восходит лишь к XIX веку, а, например, аудитория времен Шекспира была довольно шумной.

Действия Анны-Софии Муттер вызвали как поддержку, так и волну критики. Один из критиков написал в Twitter, что «люди, которые полностью привержены устаревшим/архаичным концертным ритуалам, требующим для начала безумного количества культурного капитала, и навязывают их соблюдение, станут совершенно неуместными лет через 15».

Актеры и авторы исполняемых произведений также могут относиться к этому по-разному. Недавно драматург Джереми Харрис восторженно сообщил в своем Twitter, что певица Рианна написала ему о впечатлениях от поставленной на Бродвее написанной им пьесы Slave Play прямо во время ее просмотра. «Когда мой кумир пишет мне во время пьесы, которую я написал, я отвечаю»,— написал он. Позже Джереми Харрис пояснил свою позицию, написав, что он не заинтересован в том, чтобы контролировать чей-либо подход к просмотру спектаклей, тем более кого-то, не являющегося частью обычной театральной публики. Подход Харриса вызвал критику со стороны тех, кто иначе воспринимает театральный этикет.

Театры и исполнители разными способами реагируют на попытки зрителей доставать смартфоны во время спектакля. Этой осенью нью-йоркский Линкольн-центр объявил несколько концертов классической музыки пространством без смартфонов.

Центр воспользовался услугами компании Yondr, производящей чехлы для телефонов, закрывающиеся замком, открыть который можно только специальным устройством для разблокировки.

В Yondr заявили, что это первое использование их чехлов на концерте классической музыки, притом ряд других исполнителей уже пользовались их услугами. Кстати, в числе этих исполнителей были Мадонна во время концертного тура Madame X и Рианна во время шоу Savage x Fenty. Похожие правила действуют и на некоторых выступлениях российского дирижера Теодора Курентзиса — на них зрителям предлагается сдать смартфоны в специальные ячейки на время концерта.

Филадельфийский оркестр решил действовать по-другому: на его концертах зрителям разрешают пользоваться смартфонами и даже поощряют их к этому. Они создали специальное приложение, в котором можно узнать больше об исполняемой музыке. Так же поступает Бостонский симфонический оркестр на специальных концертах под названием «Удобные пятницы». Некоторые концертные площадки призывают не пользоваться смартфонами во время действия, обещая, что зрителям позволят сделать фотографии и видео актеров после выступления.

Яна Рождественская