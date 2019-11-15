Superjob назвал самые востребованные инженерные специальности в 2020 году

Самыми востребованными инженерными вакансиями в следующем году будут инженер-конструктор, инженер-технолог, главный инженер и инженер по робототехническим установкам, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, выдержки из которого приводит ТАСС.

Инженеры-конструкторы популярны из-за возросших требований к конструкторским проектам. Конкурс — 16 человек на место. Средняя зарплата в Москве — 65–75 тыс. руб. (максимум 150 тыс. руб.). На высокую зарплату смогут претендовать специалисты, у которых есть свои конструкторские разработки, опыт работы на крупных предприятиях.

Инженеры-технологи востребованы из-за высоких темпов развития производственных предприятий. Конкурс — около 20 человек на место. Средняя зарплата в Москве — 60–70 тыс. руб. (максимум 120 тыс. руб.). Достойную зарплату в этой сфере смогут получить высококвалифицированные специалисты в сферах тяжелого и среднего машиностроения, в пищевом, химическом и фармацевтическом производстве.

Главные инженеры больше всего востребованы на производстве металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления и в сфере строительства и эксплуатации объектов, говорится в исследовании. Конкурс — одна вакансия на 80 человек. Самый высокий доход можно получить в тяжелом машиностроении. Средняя зарплата в Москве — 124–140 тыс. руб. (может достигать 400 тыс. руб.).

Рост востребованности инженеров по робототехническим установкам в компании объясняют развитием технологий и робототехники. Средняя зарплата в Москве — 80–100 тыс. руб. (максимум 220 тыс. руб.).

Ранее Superjob назвал самые востребованные ИТ-профессии в 2020 году. В числе наиболее востребованных работников — разработчики операционных систем iOS и Android, дизайнеры UI/UX (пользовательского опыта и интерфейса) и специалисты по QA (Quality Assurance, контроль качества продукта).