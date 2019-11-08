Ограничение неуступательных вооружений

Позиции Москвы и Вашингтона по вопросам контроля над вооружениями по-прежнему значительно расходятся. В четверг накопившиеся разногласия обсуждали в Женеве участники российско-американской комиссии по выполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-З). В МИД РФ надеялись, что на встрече «американская сторона наконец-то проявит конструктивизм». Однако судьба договора, срок действия которого заканчивается в феврале 2021 года, все так же туманна. При этом эксперты двух стран — в отличие от политиков и дипломатов — проявляют полное единодушие. По их мнению, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп просто обязаны проявить политическую волю и спасти ключевой договор в сфере разоружения.

Накануне женевской встречи в МИД РФ дали понять, что компромиссов по вопросам, касающимся СНВ-3, от российских участников — дипломатов и военных — ожидать не стоит. «Это будет очень серьезное заседание, и мы рассчитываем на то, что с американской стороны наконец-то будет проявлен конструктивизм и они пойдут по пути решения тех давно назревших проблем, которые они накопили в рамках договора»,— заявил «РИА Новости» Владимир Ермаков, возглавляющий департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Представители РФ в четверг в очередной раз попытались убедить своих американских коллег в том, что США не до конца выполнили обязательства по сокращению стратегических наступательных вооружений. В частности, по мнению Москвы, нет доказательств того, что тяжелые бомбардировщики B-52H, переоборудованные американской стороной в носителей обычных вооружений (всего — 41 штука), не могут быть в будущем использованы для применения ядерного оружия. То же самое касается и пусковых шахт на каждой из имеющихся в ВМС США 14 подлодок типа Ohio — по версии МИД и Минобороны РФ, при желании они вновь могут быть использованы для запуска баллистических ракет Trident II. Наконец, российская сторона считает лукавством переквалификацию американцами четырех шахтных пусковых установок в категорию «учебных шахт», которая не предусмотрена Договором о СНВ.

«В договоре не прописаны конкретные способы переоборудования, каждая страна решает этот вопрос самостоятельно — но при согласовании с другой стороной,— напомнил “Ъ” начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002–2009 годах, председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.— Американцы же на подлодках просто заменили гибкие мембраны, которые рвутся при выходе ракеты из шахты, на крышки на восьми болтах. Наши инспекторы говорят, что это несерьезно, нужно уничтожить хотя бы паровые катапульты, которые "выбрасывают" ракеты. Но на это США не готовы. То же самое с 41 бомбардировщиком и шахтами, которые названы учебными».

По мнению собеседника “Ъ”, позиция Вашингтона состоит в том, что «американцы не нарушают договоры по определению и все, что они делают,— это правильно».

У США свои вопросы к России. На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Джон Салливан, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост посла США в РФ, отметил: Россия разрабатывает целый ряд новейших ударных систем, которые пока не подпадают под СНВ-3. «Американскому народу и президенту будет все равно, разрушит ли Денвер или Солт-Лейк-Сити межконтинентальная баллистическая ракета, охваченная Договором о СНВ, или какое-то гибридное вооружение с ядерным боезарядом малой мощности»,— подчеркнул господин Салливан. И призвал «незамедлительно приступить к взаимодействию с россиянами не только по условиям продления» соглашения, но и по включению в него (или некий новый договор) новых российских разработок.

Напомним, что срок действия вступившего в силу в 2011 году Договора СНВ-3 — десять лет. Он может быть продлен на пять лет по обоюдному согласию сторон. В Москве уверены, что продлевать договор надо. Даже несмотря на технические вопросы, касающиеся переоборудования носителей ядерного оружия. А вот из администрации Дональда Трампа все последние месяцы поступают противоречивые сигналы.

В частности, в Вашингтоне не раз предлагали сосредоточиться не на будущем СНВ-3, а на подготовке некоего трехстороннего соглашения в сфере разоружения — между США, РФ и Китаем.

«Китай и другие ядерные государства должны быть вовлечены в международные усилия по контролю над вооружениями. Но трехстороннее соглашение сейчас нереализуемо, во многом из-за нежелания Пекина»,— заявил в четверг в Москве старший научный сотрудник Института Брукингса (Вашингтон), бывший замгоссекретаря США по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (1999–2001) Роберт Айнхорн. Он был одним из участников российско-американской конференции, организованной Центром энергетики и безопасности (РФ) в сотрудничестве с Центром исследований проблем нераспространения (США). При этом эксперт отметил: «учитывая огромное расхождение между нынешним ядерным потенциалом Китая и ядерными арсеналами, которыми обладают США и Россия», трехстороннее соглашение «не является стратегически необходимым».

«Сейчас Москва и Вашингтон могут и должны сделать многое самостоятельно»,— заявил господин Айнхорн, добавив: продление Договора СНВ-3 создало бы предпосылки для «стратегического восстановления отношений Москвы и Вашингтона».

Возрождать систему контроля над вооружениями, по мнению эксперта, следует посредством создания формата полномасштабных переговоров по вопросам стратегической стабильности — «не эпизодических, разовых сессий, на которых делегации обмениваются знакомыми всем тезисами по узкому кругу тем, а регулярных встреч между межведомственными группами высокого уровня, на которых могут вестись откровенные, подробные, живые дискуссии по широкой стратегической повестке дня». «Это был бы форум, на котором каждая сторона могла бы выразить обеспокоенность по поводу стратегических намерений и возможностей другой стороны и авторитетно объяснить собственную политику, доктрины и программы»,— пояснил Роберт Айнхорн.

Пока же, как следовало из выступлений участников конференции, сторонам остро не хватает политической воли. При этом, по словам бывшего начальника главного штаба РВСН (1994–1996 годы) генерал-полковника запаса Виктора Есина, продление Договора СНВ-3 выгодно и России, и США. С точки зрения Москвы, отмечал он, это важно, так как «российские стратегические ядерные силы не имеют возможности адекватно ответить на значимое увеличение потенциала стратегических наступательных сил США», которое неизменно произойдет в случае развала соглашения. По оценке эксперта, США способны «в короткие сроки за счет так называемого возвратного потенциала» увеличить количество боезарядов на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) с 400 до 800 единиц, а на подлодках — с 900 до 1920 единиц. Вашингтону же сохранение договора позволит «получить чрезвычайно важное представление о том, что делает Россия в сфере стратегических ядерных вооружений». По мнению Виктора Есина, это особенно важно, учитывая, что именно с 2021 года в РФ начнется массовое серийное производство с развертыванием в войсках МБР «Авангард» и «Сармат», новых подлодок типа «Борей-А» и глубоко модернизированных тяжелых бомбардировщиков Ту-160М2. «Эти стратегические ядерные вооружения подпадают под сферу охвата Договора СНВ-3 и, следовательно, при его сохранении подлежат контролю на местах американскими инспекционными группами»,— напомнил эксперт.

Участники конференции отмечали, что для продления Договора о СНВ не потребуется согласия законодательной власти — нужно лишь соответствующее политическое решение российского и американского президентов. В намерениях Владимира Путина сомнений нет. Что же касается Дональда Трампа, то тут по-прежнему есть различные варианты. Как отмечал месяц назад в интервью “Ъ” Джон Хантсман, завершая свое пребывание на посту посла США в РФ (см. “Ъ” от 3 октября), «у СНВ-3 заканчивается срок действия, но еще есть некоторое время, чтобы определиться с планами на будущее».

Павел Тарасенко, Елена Черненко