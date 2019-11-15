Пресс-секретарь Зеленского: Коломойский не может выступать от имени Украины

Игорь Коломойский не является ни представителем правительства, ни членом команды президента Украины Владимира Зеленского и не может выступать от имени страны. Заявление пресс-секретаря господина Зеленского Юлии Мендель последовало за публикацией интервью бизнесмена, в котором он высказался об отношениях Украины и России.

«Он не имеет полномочий выступать от имени Украины или офиса президента, и никакие государственные дела с ним не обсуждаются»,— заявила госпожа Мендель.

Господин Коломойский сказал, что Украина и Россия должны как можно скорее наладить отношения. По его мнению, США просто используют Украину для ослабления России.

Игорь Коломойский, чье состояние Forbes оценивает в $1 млрд, в 2014–2015 годах был губернатором Днепропетровской области. В числе его активов — нефтедобывающая компания «Укрнафта», нефтеперерабатывающий завод, медиахолдинг «1+1 Медиа». Финансирование предвыборной кампании Владимира Зеленского не раз связывали с господином Коломойским.

Президент Украины говорил, что договорился с несколькими украинскими предпринимателями, в том числе Игорем Коломойским, инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. На эти цели, по подсчетам экспертов, потребуется $11,3 млрд.

О разведении сил в Донбассе — в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».