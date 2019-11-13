Коломойский заявил о необходимости нормализовать отношения Украины и России

Украина и Россия должны как можно скорее наладить отношения, сказал в интервью американской газете The New York Times (NYT) украинский миллиардер Игорь Коломойский. По его мнению, США просто используют Украину для ослабления России.

Игорь Коломойский, чье состояние Forbes оценивает в $1 млрд, в 2014–2015 годах был губернатором Днепропетровской области. В числе его активов — нефтедобывающая компания «Укрнафта», нефтеперерабатывающий завод, медиа-холдинг «1+1 Медиа». Финансирование предвыборной кампании Владимира Зеленского не раз связывали с господином Коломойским.

«Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения»,— полагает миллиардер. По его мнению, налаживание отношений необходимо Киеву для восстановления экономики страны. Предприниматель уверен, что украинцам потребуется не более десяти лет, чтобы забыть произошедшее на востоке страны.

При этом господин Коломойский считает, что Украину никогда не примут в НАТО и ЕС, тогда как «Россия с радостью примет в новый Варшавский пакт».

Игорь Коломойский отметил, что конфликт в Донбассе сейчас неинтересен никому, кроме Вашингтона. «Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы (США.— “Ъ”) заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это»,— добавил он.

Также предприниматель полагает, что о финансовой помощи можно попросить Москву. «Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они с удовольствием их нам дадут сегодня. Какой самый быстрый путь разрешить проблемы и восстановить отношения? Только деньги»,— добавил он.

Напомним, несколькими месяцами ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с несколькими украинскими предпринимателями, в том числе Игорем Коломойским, инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. На эти цели, по подсчетам экспертов, потребуется $11,3 млрд.

О том, как Киев возобновил импорт российской электроэнергии,— в материале “Ъ” «Украина налаживает энергосвязи с Россией».

Об успешном разведении сил в Донбассе — в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».