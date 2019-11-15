«Интер РАО» увеличивает прибыль

«Интер РАО» увеличила чистую прибыль по итогам девяти месяцев на 16,2%, до 64,7 млрд руб., что связано с запуском новых ТЭС и повышением платежей потребителей за ввод генерации. На финансовые результаты также повлияли рост цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед, развитие сбытового и зарубежного сегментов. Прибыль в целом за год тоже вырастет, ожидают в компании, но не планируют увеличивать дивиденды, сохранив выплаты акционерам на уровне 25% от заработка.
«Интер РАО» увеличила чистую прибыль по МСФО за январь—сентябрь 2019 года: этот показатель вырос с 55,7 млрд руб. до 64,7 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка за девять месяцев увеличилась на 9,5%, до 753,8 млрд руб., год к году. EBITDA — на 21,2%, до 105,9 млрд руб.
На динамику финансовых результатов компании существенно повлиял рост платежей с энергорынка по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций на строительство новых объектов). Потребители начинают платить надбавки за мощность после запуска построенных объектов. Так, «Интер РАО» запустила в эксплуатацию три станции в Калининградской области — Маяковскую ТЭС (160 МВт), Талаховскую ТЭС (161 МВт) и Прегольскую ТЭС (455 МВт), а также Затонскую ТЭЦ (440 МВт) в Уфе.
Помимо повышенных платежей по ДПМ на финансовые показатели повлияла и «благоприятная ценовая конъюнктура» на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор продажи реально выработанных киловатт-часов) в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал), сообщил на конференции с инвесторами руководитель департамента инвестиционного анализа и прогнозирования Павел Фоминов. Цены на РСВ резко выросли в первом полугодии: в европейской части России и на Урале они увеличились на 10,2%, в Сибири — на 11,3%. Федеральная антимонопольная служба после жалоб промпотребителей начала расследование и заподозрила генкомпании в ценовом сговоре (см. “Ъ” от 28 октября) на РСВ, во втором полугодии началось снижение цен.
Значительный рост выручки произошел в сбытовом сегменте бизнеса «Интер РАО»: за январь—сентябрь показатель увеличился на 10,6%, до 506,4 млрд руб., год к году. В компании это объясняют ростом средних отпускных цен для конечных потребителей из-за увеличения сетевого тарифа и нерегулируемых надбавок (повышенные платежи по ДПМ за ввод новых ТЭС, а также надбавки за строительство АЭС, зеленой генерации и за выравнивание тарифов на Дальнем Востоке).
Вместе с тем «Интер РАО» расширила регионы присутствия (начали работу новые гарантирующие поставщики компании во Владимирской и Вологодской областях) и увеличила количество клиентов (на 8,7%, до 16,5 тыс. абонентов). При этом EBITDA в сбытовом сегменте снизилась с 18,5 млрд руб. до 18 млрд руб. по итогам девяти месяцев. Такое снижение показателя в основном произошло из-за роста просроченной задолженности обанкротившегося «Оборонэнергосбыта» (до 2017 года обслуживавшего структуры Минобороны), сообщил член правления Евгений Мирошниченко.
Существенное влияние на финансовые показатели компании оказало и развитие зарубежного направления «Интер РАО» (имеет монополию на экспорт-импорт электроэнергии). Объем поставок за границу составил 13,8 ТВт•ч, что стало рекордным показателем за пять лет, отметили в компании. Выручка от трейдинговой деятельности за девять месяцев 2019 года составила 55,2 млрд руб.
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» ожидает роста выручки «Интер РАО» за 2019 год до 991,6 млрд руб., чистой прибыли — до 80,3 млрд руб. Пик платежей по ДПМ за новую генерацию при этом придется на 2021 год, по оценкам аналитика, и составит 89,5 млрд руб., после чего начнется снижение выплат.
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