«Интер РАО» увеличивает прибыль

«Интер РАО» увеличила чистую прибыль по итогам девяти месяцев на 16,2%, до 64,7 млрд руб., что связано с запуском новых ТЭС и повышением платежей потребителей за ввод генерации. На финансовые результаты также повлияли рост цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед, развитие сбытового и зарубежного сегментов. Прибыль в целом за год тоже вырастет, ожидают в компании, но не планируют увеличивать дивиденды, сохранив выплаты акционерам на уровне 25% от заработка.

«Интер РАО» увеличила чистую прибыль по МСФО за январь—сентябрь 2019 года: этот показатель вырос с 55,7 млрд руб. до 64,7 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка за девять месяцев увеличилась на 9,5%, до 753,8 млрд руб., год к году. EBITDA — на 21,2%, до 105,9 млрд руб.

На динамику финансовых результатов компании существенно повлиял рост платежей с энергорынка по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций на строительство новых объектов). Потребители начинают платить надбавки за мощность после запуска построенных объектов. Так, «Интер РАО» запустила в эксплуатацию три станции в Калининградской области — Маяковскую ТЭС (160 МВт), Талаховскую ТЭС (161 МВт) и Прегольскую ТЭС (455 МВт), а также Затонскую ТЭЦ (440 МВт) в Уфе.

В целом выручка генерирующего сегмента «Интер РАО» за девять месяцев выросла с 144,2 млрд руб. до 160,7 млрд руб., EBITDA — до 73,1 млрд руб.

Помимо повышенных платежей по ДПМ на финансовые показатели повлияла и «благоприятная ценовая конъюнктура» на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор продажи реально выработанных киловатт-часов) в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал), сообщил на конференции с инвесторами руководитель департамента инвестиционного анализа и прогнозирования Павел Фоминов. Цены на РСВ резко выросли в первом полугодии: в европейской части России и на Урале они увеличились на 10,2%, в Сибири — на 11,3%. Федеральная антимонопольная служба после жалоб промпотребителей начала расследование и заподозрила генкомпании в ценовом сговоре (см. “Ъ” от 28 октября) на РСВ, во втором полугодии началось снижение цен.

Значительный рост выручки произошел в сбытовом сегменте бизнеса «Интер РАО»: за январь—сентябрь показатель увеличился на 10,6%, до 506,4 млрд руб., год к году. В компании это объясняют ростом средних отпускных цен для конечных потребителей из-за увеличения сетевого тарифа и нерегулируемых надбавок (повышенные платежи по ДПМ за ввод новых ТЭС, а также надбавки за строительство АЭС, зеленой генерации и за выравнивание тарифов на Дальнем Востоке).

Вместе с тем «Интер РАО» расширила регионы присутствия (начали работу новые гарантирующие поставщики компании во Владимирской и Вологодской областях) и увеличила количество клиентов (на 8,7%, до 16,5 тыс. абонентов). При этом EBITDA в сбытовом сегменте снизилась с 18,5 млрд руб. до 18 млрд руб. по итогам девяти месяцев. Такое снижение показателя в основном произошло из-за роста просроченной задолженности обанкротившегося «Оборонэнергосбыта» (до 2017 года обслуживавшего структуры Минобороны), сообщил член правления Евгений Мирошниченко.

Существенное влияние на финансовые показатели компании оказало и развитие зарубежного направления «Интер РАО» (имеет монополию на экспорт-импорт электроэнергии). Объем поставок за границу составил 13,8 ТВт•ч, что стало рекордным показателем за пять лет, отметили в компании. Выручка от трейдинговой деятельности за девять месяцев 2019 года составила 55,2 млрд руб.

Менять дивидендную политику «Интер РАО» не планирует, оставив ее на уровне 25% от чистой прибыли, сообщил Мирошниченко.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» ожидает роста выручки «Интер РАО» за 2019 год до 991,6 млрд руб., чистой прибыли — до 80,3 млрд руб. Пик платежей по ДПМ за новую генерацию при этом придется на 2021 год, по оценкам аналитика, и составит 89,5 млрд руб., после чего начнется снижение выплат.

Полина Смертина