Во всетурбинном масштабе

Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук хочет побороться с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова за участие в строительстве ТЭС на экспериментальных газовых турбинах российского производства. Он написал письмо главе Минэнерго Александру Новаку с просьбой «исключить монополию частных компаний» при поставке оборудования на такие станции и дать шанс как российским турбинам ОДК, так и локализованным машинам GE и Siemens.

Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил Минэнерго дать доступ к конкурентному отбору мощности новой генерации (КОМ НГ) всем участникам рынка, не ограничивая его, как предполагается, только «Силовыми машинами» Алексея Мордашова (находятся под санкциями США). Речь идет о строительстве высокомаржинальной ТЭС мощностью до 1,4 ГВт на экспериментальных турбинах мощностью 60–80 МВт и 150–180 МВт, которые в РФ пока не производятся. «Исключить монополию частных компаний» Борис Ковальчук попросил главу Минэнерго Александра Новака в письме от 27 июня.

КОМ НГ — один из наиболее дорогостоящих инструментов на рынке электроэнергетики, он разработан для закрытия точечного дефицита энергии в отдельных регионах. По этому механизму структура «Ростеха» строит ТЭС в Тамани, уже построена Сакская ТЭЦ в Крыму. Хотя КОМ НГ предполагает создание всей инфраструктуры с нуля, топ-менеджер «Интер РАО» предлагает рассмотреть в качестве площадки для экспериментальных турбин уже существующие ТЭС, где планируется вывод неэффективных и устаревших мощностей.

«Силмаш», по данным “Ъ”, предлагал строить такую ТЭС вблизи угольной Каширской ГРЭС «Интер РАО» и ГРЭС-3 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) в Электрогорске взамен выводимых энергоблоков. Предлагался и еще ряд площадок (см. »Ъ-Онлайн» от 31 мая), но «Силмаш» сообщал о том, что остановился на Каширском районе Московской области, конкретная точка не называлась. При этом в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” сообщили, что окончательное решение о расположении ТЭС на экспериментальных турбинах еще не принято. В «Интер РАО» не дали комментарий относительно того, собственные турбины или машины «Силмаша» предлагается установить на ГРЭС.

Конкурентом «Силмаша» по разработке российской большой газовой турбины может стать консорциум «Роснано», «Интер РАО» и ОДК «Ростеха», которые занимаются реанимацией ГТД-110М. Пока проект идет медленно: турбина разрушилась на испытаниях в конце 2017 года, сейчас на Ивановских ПГУ проходит обкатка еще одной машины. Господин Ковальчук в письме отмечает, что после успешных стендовых испытаний ГТД-110М переведена в опытно-промышленную эксплуатацию. «Интер РАО» по лицензии GE также хочет локализовать линейку турбин мощностью до 200 МВт (F и E-классы). ГЭХ хочет занять место «Силовых машин» в консорциуме СТГТ с Siemens и полностью локализовать немецкие турбины.

Государство планирует через конкурс выделить 7 млрд руб. на разработку большой турбины. Наиболее вероятным претендентом считаются «Силовые машины». Борис Ковальчук в письме в Минэнерго просит рассмотреть возможность госфинансирования проекта локализации с GE, в том числе через СПИК 2.0. Он также просит включить турбину ГТД-110М в список экспериментальных образцов турбин, которым энергорынок дает сниженные штрафы за опоздание с вводом оборудования или при его остановках. В Минпромторге отметили, что ГТД-110М присутствует в распоряжении правительства по экспериментальному оборудованию. В Минэнерго и «Силмаше» “Ъ” не ответили.

Конкуренция производителей турбин важна для создания российской или глубоко локализованной машины, отмечает Юрий Мельников из Центра энергетики МШУ «Сколково», но пока приоритет в программе модернизации получают менее энергоэффективные проекты реновации старых ТЭС на основе исключительно паросиловой технологии. В этих условиях российский рынок для ГТУ предельно сжат и пространства для конкуренции объективно немного, констатирует аналитик.

Татьяна Дятел