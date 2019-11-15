Губернатор Ростовской области назначил нового сенатора

Новым представителем Ростовской области в Совете федерации РФ стал Владимир Лакунин, сообщает пресс-служба главы области. Соответствующий указ губернатор региона Василий Голубев подписал 14 ноября.

До назначения господин Лакунин работал генеральным директором ОАО «Каменскволокно» и возглавлял предприятие в течение 20 лет. Он также является депутатом законодательного собрания Ростовской области пятого созыва.

Предшественник господина Лакунина вице-спикер Совета федерации, сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин умер 6 октября в возрасте 61 года. Его полномочия официально были прекращены 6 ноября.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону