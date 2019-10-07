Умер сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин скончался в воскресенье в возрасте 61 года, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал информагентству глава Комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко, господин Бушмин в последнее времея боролся с тяжелой болезнью. В пятницу, 4 октября, вице-спикеру исполнился 61 год. Евгений Бушмин будет похоронен 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Евгений Бушмин получил образование инженера-экономиста. В 1993–1995 годах он был депутатом Госдумы I созыва, в 1998–2001 работал заместителем министра финансов. Членом Совета Федерации Бушмин стал с 2001 года. В верхней палате парламента он курировал вопросы экономического блока.

Кристина Федичкина