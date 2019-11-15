Осужден руководитель оренбургской фирмы за неуплату налогов в 16 млн рублей

Руководитель одной из строительных фирм Оренбурга предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 16 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, мужчина создал фиктивный документооборот и обналичивал денежные средства, что позволило ему не выплачивать налоги на добавленную стоимость. Чтобы вывести деньги с расчетного счета, он предоставлял в банки платежные поручения с ложными сведениями.

«Кроме того, в целях уклонения от уплаты налога злоумышленник обжаловал в арбитражный суд решение налогового органа о привлечении его к ответственности, представив при этом документы, содержавшие заведомо ложные сведения»,— говорится в сообщении.

На мужчину были возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу, повлекшая тяжкие последствия). Сейчас дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова