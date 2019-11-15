В Самаре временно изменится движение нескольких автобусов

В Самаре временно изменится движение автобусных маршрутов №75 и №89 с 10:00 (MSK+1) 15 ноября из-за работ на водоводе. Об этом сообщает администрация города.

Теперь движение будет осуществляться в направлении «из города» — по ул. Авроры до ул. Гагарина, затем — по ул. Карбышева и далее — по своим обычным маршрутам. По направлению «в город» транспорт будет двигаться по ул. Карбышева, ул. Гагарина, ул. Авроры и далее — по обычным маршрутам.

«По информации городского департамента транспорта, скорректированная схема движения будет действовать до окончания работ — ориентировочно они продлятся около двух суток»,— говорится в сообщении.

Алена Смирнова