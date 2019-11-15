В Самарской области в выходные ожидается похолодание и мокрый снег

Похолодание до -1 °C произойдет в Самарской области в воскресенье. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот день местами в регионе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а утром - туман. В этот период в Самарской области будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 0 до -5 °C. По информации Гидрометцентра России, во второй декаде ноября средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 4 C.

Георгий Портнов