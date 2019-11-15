15 ноября, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Нижний Новгород и Самара будут развивать совместный туризм

Администрации Нижнего Новгорода и Самары заключат соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма.

от

Соглашение предусматривает содействие сотрудничеству национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ и предприятий, взаимное продвижение пакетов туристских предложений, проведение совместных тематических семинаров и форумов-выставок, а также различных мероприятий по обмену опытом.


Подписание соглашения состоится на полях Общенационального финала премии Russian Event Awards 2019, который пройдет 15–17 ноября в Самаре. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела развитию туризма городской администрации Елена Мишина.

Аналогичное соглашение уже подписано между Нижним Новгородом и Казанью.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Нижегородские депутаты настаивают на своем праве летать бизнес-классом и ездить в вагонах СВ Они согласны делать это только на дальние расстояния и отчитаться о поездках.
1,9 млн рублей штрафов выписано в регионе за нарушение «закона о табачном дыме» Основным нарушением стало курение на открытых территориях и в помещениях.
Ночной трамвай отменили в Нижнем Новгороде «Двойка» перестанет ходить ночью из-за низкого пассажиропотока.
Сторонники присоединения Новинок к Нижнему Новгороду усматривают в действиях оппонентов бизнес-интересы Обманутые дольщики заявляют, что большинство жителей Новинок не возражают против решения властей.
Глеб Никитин избран секретарем НРО «Единой России» Политологи считают, что эффективность этого решения покажут выборы в 2020 году.
Частные перевозчики продолжают бороться за право возить льготников Пассажиры льготных категорий составляют в Нижнем Новгороде половину потока.
Профиль пользователя