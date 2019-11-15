Нижний Новгород и Самара будут развивать совместный туризм Администрации Нижнего Новгорода и Самары заключат соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма.

Соглашение предусматривает содействие сотрудничеству национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ и предприятий, взаимное продвижение пакетов туристских предложений, проведение совместных тематических семинаров и форумов-выставок, а также различных мероприятий по обмену опытом.

Подписание соглашения состоится на полях Общенационального финала премии Russian Event Awards 2019, который пройдет 15–17 ноября в Самаре. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела развитию туризма городской администрации Елена Мишина.

Аналогичное соглашение уже подписано между Нижним Новгородом и Казанью.