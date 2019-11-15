Депутаты выставляют счет

Комитет по финансовому рынку Госдумы предлагает ограничить еще даже не начавшуюся либерализацию контроля за зарубежными счетами граждан. Депутаты намерены изменить список стран, в банках которых можно иметь счета без необходимости отчитываться о них перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Вместо стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), под либерализацию предложено подвести лишь счета в банках ЕАЭС и государств, заключивших с РФ соглашения об автоматическом обмене информацией. Такой подход возвращает под контроль счета физлиц в Великобритании и США.

Скорректировать уже принятые нормы о либерализации контроля за зарубежными банковскими счетами физлиц предлагается при втором чтении поправок к закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой).

Напомним, летом был принят закон, по которому граждане могут не отчитываться перед ФНС по счетам, открытым в банках, расположенных в странах, входящих в ОЭСР и FATF. Эта норма должна вступить в силу с 2020 года. До этого от необходимости отчитываться о движении денег по зарубежным счетам освобождались только нерезиденты — граждане, проживающие за пределами страны более 183 дней в году.

Комитет по финансовому рынку Госдумы теперь предлагает ограничить либерализацию государствами—участниками ЕАЭС (кроме РФ это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) и странами, заключившими с Россией соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией.

Как следует из опубликованных сегодня поправок, аналогичным образом предлагается изменить и уже действующую норму, допускающую зачисление на зарубежные счета резидентов России сумм кредитов и займов в иностранной валюте, полученных от резидентов стран—членов ОЭСР и FATF на срок свыше двух лет. Предполагается, что с учетом этих поправок законопроект будет рассмотрен во втором чтении уже 19 ноября.

По словам заместителя главы Минфина Алексея Моисеева, уже после принятия Госдумой закона о либерализации отчетности ведомство получило большое количество замечаний от граждан и организаций — о том, что в FATF и ОЭСР не входят многие страны, с которыми россияне имеют отношения. При этом, отметил чиновник, среди стран, входящих в эти организации, есть государства, которые «ведут достаточно недружественную по отношению к нам политику». Это, в частности, Великобритания.

Великобритания отказалась от автоматического обмена финансовой информацией с Россией. В свою очередь, ФНС в сентябре подготовила проект приказа об исключении этой страны и ее офшоров (острова Мэн, Гернси и Джерси) из системы обмена данными (см. “Ъ” от 19 сентября).

После принятия изменений российские резиденты, открывшие счета, в частности, в Великобритании, будут обязаны предоставлять налоговой службе ежегодные отчеты о движении средств по ним — под угрозой штрафа.

«Я, конечно, понимаю, что это будет неприятно для большого количества наших граждан, которые там живут, но извините — они живут в юрисдикции, которая не сотрудничает с Россией в части обмена информацией, и, конечно, граждане будут должны самостоятельно нести эту функцию, которую отказалось на себя взять британское правительство»,— подчеркнул Алексей Моисеев. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что соглашение о взаимном обмене информацией не подписано и с США.

Евгения Крючкова