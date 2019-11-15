Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, в чем заключается концепция Showroom и какие экспонаты можно будет примерить.

В галерее Ruarts открылась выставка художника Дмитрия Цветкова с названием Showroom. Это работы последнего времени. Название соответствует концепции. Цветков придумал, что двухэтажное пространство галереи надо трансформировать во что-то вроде модного бутика, где любой найдет себе украшение и предмет одеяния на свой вкус. Пальто, ботинки и кроссовки, шляпы и прочие головные уборы, сумки, даже портсигары и иные аксессуары модного и не очень быта.

Человек, знакомый с творчеством Дмитрия, понимает, что вся эта красота выполнена вручную в технике шитья, бисероплетения, вышивки и вязания. В результате получается вот что: на первом этаже зрителя встречает приталенная суконная шинель с расшитыми серебряным узором рукавами и черно-золотым псевдоментиком на груди. Вместе форменного головного убора — розоватая лыжная шапочка со свисающими в разные стороны рожками в виде змей. Неподалеку мутноватое зеркало, на мягкой вязаной раме которого — красно-белые помпоны и ящерки.

Ящерицы — это, пожалуй, главные герои работ Цветкова наравне с многочисленными орденами, лентами и прочими милитаристскими штучками.

За шинелями вы увидите дамские сумочки также из сукна, украшенные парашютом или орденом, или теми же ящерками. Всё вышито и сплетено. Кроссовки или туфли — это уже экспозиция второго этажа — полностью покрыты бисерным плетением. Рядом огромный портсигар со всадником на фоне горы и конфетная коробка с хмурой девочкой в платочке. Фрукты в вазе, также оплетенные бисерным стеклярусом. Вешалки для одежды, циклопические бюстгальтеры — фантазия автора не знает границ.

С военной атрибутикой Цветков обращается по-постмодернистски свободно: плюшевые выдуманные гербы, блистающие фантазийные ордена. Недаром художник так любит творчество Пригова: «Часто,— говорит художник,— хожу к нему на могилу, пообщаться». Вот только что, в рамках Красноярской книжной ярмарки Цветков показал перформанс, в рамках которого волонтеры читали стихи Пригова и играли на гармошке и балалайке в костюмах, расшитых Цветковым, и в масках в виде ослиных голов.