Заемщики раскроют теневые доходы

Банки хотят учитывать теневые доходы заемщиков при выдаче кредитов. Идея обсуждается с регулятором: кредитные организации предлагают механизм, при котором клиенты смогут декларировать свой заработок, даже если они не платят с него налоги. Аргумент простой — это позволит лучше рассчитывать показатель долговой нагрузки, от которого зависит финальное решение о выдаче займа.

Предполагается, что после того, как физическое лицо заявит о своем доходе в банк, он не сможет менять эти данные в течение года. А банк в течение трех дней должен будет передать информацию в бюро кредитных историй. После этого доступ к декларациям получат другие участники рынка, сообщает РБК.

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Это будет выгодно и банкам, и заемщикам, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Я не совсем понимаю, причем здесь Центральный банк, это вполне могут быть двусторонние отношения банка с клиентами. Положительный момент связан с тем, что если заемщик хочет получить кредит и лояльность со стороны банка, то вполне разумно, если он делится с банком декларацией о своих доходах. Естественно, это должны быть исключительно двусторонние отношения, и информация должна быть защищена, то есть она не может уходить к третьим лицам. И это не должно быть обязательным условием, то есть предложение делается на добровольной основе.

Самому клиенту будет выгодно, чтобы формировалась его кредитная история.

В бюро кредитных историй эта информация достаточно хорошо защищена».

По данным РБК, в Центробанке считают, что банки могли бы учитывать неофициальные доходы заемщиков при оформлении потребительских кредитов на сумму до 50 тыс. руб. Хотя аналитики предполагают, что кредитным организациям это будет выгодно только при ссудах на большие суммы, поскольку проверка документов повлечет за собой дополнительные расходы.

В целом непонятно, как банки собираются подтверждать достоверность деклараций заемщиков, говорит руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова: «В настоящий момент есть только два возможных способа: либо сравнивать декларации в последующем налоговом периоде, что не дает банку гарантий платежеспособности налогоплательщика, либо направлять соответствующие запросы в организации, которые являются источником дохода, заявленным заемщиком, что также нарушает персональные данные, а также режим коммерческой и конфиденциальной информации.

Это увеличит нагрузку на кредитные комитеты.

То, что банки уже собирают информацию о доходах клиентов, которая не подтверждена официальными документами, это абсолютно законная практика. Это так наказываемая процедура риск-менеджмента, которая позволяет оценить риски банка при предоставлении займа. Однако ключевым фактором является то, что банк не предоставляет эту информацию третьим лицам. В случае, если эти данные будут передаваться в бюро кредитной истории, доступ к ним получит неограниченный круг лиц, то есть неограниченный круг кредитных организаций, что также может нарушить в будущем права этого заемщика».

Если заемщики будут раскрывать банкам неофициальные доходы, возникают риски, что эти данные попадут к налоговикам, считает управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков: «Налоговая напрямую может запросить эти данные по решению суда. Если она их получит, то сможет ли использовать как доказательства налоговых правонарушений? Потому что этот человек практически задекларировал доходы, с которых он не заплатил налоги, если нет справки 2НДФЛ.

Также есть вопрос по завышению доходов в целях занижения показателей долговой нагрузки.

Заемщик оказывается закредитованным, хотя показатель долговой нагрузки был придуман для того, чтобы такой ситуации избежать».

По данным Росстата, в неформальном секторе сейчас работает каждый пятый россиянин, а по оценкам экспертов РАНХиГС — каждый третий.

Яна Пашаева