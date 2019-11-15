Депутаты гордумы Екатеринбурга отказали мэрии в самостоятельном распределении бюджетных денег

Депутаты Екатеринбургской гордумы не приняли поправки в «Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы», которые предложила мэрия уральской столицы. Как сообщает Ura.ru, чиновники пытались ограничить вмешательство парламентариев в распределение 90% бюджетных средств.

Представители горадминистрации настаивали на том, что согласование с думой некоторых проектов, например, по здравоохранению, может поставить под угрозу вопросы социального блока. Представители мэрии также предлагали вносить проекты программ не на заседание думы, а на бюджетную комиссию. Однако обе инициативы не нашли поддержки депутатов. Повторное рассмотрение вопроса состоится на следующей неделе.

Напомним, в конце октября депутаты внесли на рассмотрение думы проект, по которому со следующего года мэрия Екатеринбурга должна согласовывать с представительным органом городские программы.