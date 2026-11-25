Лапорта пригрозил Пересу иском о клевете из-за заявлений об «украденных титулах»
Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта потребовал от президента мадридского «Реала» Флорентино Переса опровергнуть заявления о коррупции и пригрозил ему судебным иском, сообщает издание AS.
Утром 25 ноября в мадридском суде рассматривалось ходатайство о примирении сторон. Господин Перес, в мае говоривший, что у его клуба «украли семь титулов» чемпиона Испании из-за судейских решений, отказался взять слова обратно.
«Мы чувствовали, что должны защитить интересы клуба, потому что говорились возмутительные вещи, которые не соответствовали действительности, тем более, что их говорил человек, которому следовало бы проявлять наибольшую сдержанность, делая подобные заявления», — заявил господин Лапорта журналистам.
Конфликт между президентами испанских грандов связан с «делом Негрейры» — крупнейшим в нынешнем столетии коррупционным скандалом в испанском футболе. В адрес «Барселоны» были выдвинуты обвинения в коррупции и фальсификации коммерческих документов в связи с тем, что в период с 2001 по 2018 год каталонский клуб выплатил вице-президенту технического комитета арбитров Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре свыше €8 млн. «Барселона» заявляет, что деньги шли на получение отчетов и видеоразборов работы арбитров.
14 ноября расследование по «делу Негрейры» было завершено. Cadena SER сообщает, что судье Алехандре Хиль осталось лишь получить от «Барселоны» финансовые отчеты. После этого госпожа Хиль либо закроет производство, либо направит дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
В октябре «Реал» направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) материалы, которые касаются «дела Негрейры». Руководящая континентальная структура желает установить назначение и степень влияния платежей.