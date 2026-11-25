Конфликт между президентами испанских грандов связан с «делом Негрейры» — крупнейшим в нынешнем столетии коррупционным скандалом в испанском футболе. В адрес «Барселоны» были выдвинуты обвинения в коррупции и фальсификации коммерческих документов в связи с тем, что в период с 2001 по 2018 год каталонский клуб выплатил вице-президенту технического комитета арбитров Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре свыше €8 млн. «Барселона» заявляет, что деньги шли на получение отчетов и видеоразборов работы арбитров.