Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Ранее в СМИ сообщалось о запрете посуточной аренды квартир.

«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно»,— сказал господин Пахомов.

Депутат пояснил, что в постановлении речь идет исключительно о гостиничных услугах, которые предполагают определенные требования: белье, уборка и обязательная регистрация гостей в ФМС. «Аренду никто запретить не может. По крайней мере на сегодняшний момент об этом речи не идет и трактовать это так нельзя»,— добавил он.

Напомним, 1 октября 2019 года вступило в силу постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, внесенные поправки к ст. 17 Жилищного кодекса стали серьезной угрозой для курортных апартаментов, гостевых домов и мини-отелей курортных регионов России.

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