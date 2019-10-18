Номер вне закона

Вступивший в силу буквально несколько недель назад скандальный закон о хостелах внезапно оказался серьезной угрозой для совсем другого сегмента гостиничного рынка — курортных апартаментов, гостевых домов и мини-отелей курортных регионов России, прежде всего Крыма и Краснодарского края. По оценкам ассоциации «Туристический альянс Крыма», сейчас 70% гостей, приезжающих на полуостров, останавливаются в так называемом частном секторе, небольших отелях, большинство из которых располагаются в жилых домах. А согласно вступившим в силу 1 октября поправкам к ст. 17 Жилищного кодекса, расположение гостиниц в таких домах не допускается.

Вступившая в силу законодательная норма, по сути, оставляет мини-отельерам лишь один способ легализовать свой бизнес — перевести собственный дом в категорию нежилых помещений. Но даже при наличии формальной возможности эта идея может показаться стоящей минимальному числу собственников: многие из них сами постоянно проживают в домах, где сдают в высокий сезон туристам комнаты. Изменение статуса недвижимости не только заметно увеличит расходы на ее содержание, но и лишит собственников прописки по месту жительства, жить без которой в сегодняшней России непросто.

Релевантной оценки числа пострадавших не существует: официального реестра собственников индивидуальных домов, организовавших на их базе небольшой отель, нет. Но в кулуарных беседах уже понимающие серьезность допущенной ошибки чиновники поясняют, что речь идет о тысячах объектов только в Крыму и Краснодарском крае. Но закон о хостелах идет вразрез не только с привычной практикой ведения частного гостиничного бизнеса в Крыму, но и с утвержденным правительством в феврале этого же года положением о классификации гостиниц, где, например, в официальном определении горные приюты, шале и бунгало называются домами с кухонным оборудованием.

Очевидного решения у сложившегося казуса нет: отменять принятые в состоянии острого конфликта поправки к Жилищному кодексу кажется несуразно. Законодатели рассказывают, что решаться проблема, скорее всего, будет через постепенное видоизменение утвержденной классификации гостиниц. Крымчане же возлагают отдельные надежды на разрабатываемый Минэкономики закон о туристическом жилье, который хотя бы официально разрешит им сдавать отдыхающим свое жилье. Региональных властей ситуация, очевидно, поставила в тупик: на местах проблема пока решается с помощью ручного регулирования и политики невмешательства. Если в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники Роспотребнадзора уже активно выписывают оказавшимся вне закона средствам размещения предписания о прекращении деятельности, в Крыму и Сочи на аналогичные объекты пока просто не обращают никакого внимания.