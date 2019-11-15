Суд оставил без рассмотрения иски «М.Такси» к оппозиции из-за неявки истца

Тушинский районный суд Москвы оставил без рассмотрения два иска компании «М.Такси коммуникации» о взыскании 265 тыс. руб. и 259 тыс. руб. к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам из-за повторной неявки истца, сообщает «МБХ медиа».
Компания подала иски к организаторам несанкционированных акций в столице 27 июля и 3 августа. Представители истца заявляли, что лишились заказов из-за акций.
Ранее суд принял аналогичное решение по иску «М.Такси коммуникации» на 194 тыс. руб. к стороннику господина Навального Борису Золотаревскому из-за несанкционированной акции 10 августа, которая прошла после разрешенного митинга на проспекте Академика Сахарова.
Об исках к оппозиционерам — в материале “Ъ” «Алексей Навальный сбережет миллиард».
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