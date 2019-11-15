В Оренбуржье предприниматель обвиняется в неуплате налогов на сумму 25 млн рублей

В Оренбургской области выявлен факт уклонения ИП от уплаты налогов на сумму свыше 25 млн руб. Об этом сообщает УМВД по региону.

По данным правоохранительных органов, в налоговые органы были предоставлены декларации с заведомо ложными результатами финансово-хозяйственной деятельности. Это позволило женщине уклониться от уплаты налогов. Сейчас сотрудники полиции проводят обыски.

Кроме того, СУ СК РФ Оренбуржья сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, злоумышленница, руководя единой бизнес-структурой, создала схему, освобождающую от уплаты налогов по общей системе налогообложения. Ей это удалось благодаря разделению единой бизнес-структуры и предоставлению в налоговый орган отчетности о деятельности нескольких хозяйствующих субъектов.

Название организации, которой владеет предприниматель, ни полиция, ни следственный комитет не называют.

Алена Смирнова