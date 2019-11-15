Росавиация сохранит субсидирование 20 авиарейсов из Казани в города РФ

Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиамаршрутов из международного аэропорта «Казань» на 2020 год.

По информации ведомства, в список попали рейсы из Казани в Астрахань, Барнаул, Воронеж, Калугу, Кемерово, Махачкалу, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Сургут, Томск, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль. Кроме того, будут субсидированы авиамаршруты в Казань из Ростова-на-Дону и Тюмени.

Всего на субсидирование авиайрейсов в России в 2020 году из федерального бюджета потратят 8,3 млрд руб. Число маршрутов составит 262, что на 19 рейсов больше, чем в 2018 году.

"Ъ-Казань"