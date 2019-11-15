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Сборная России по футболу прибыла в Петербург, где проведет матч с Бельгией

Футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу вечером 14 ноября прибыли в Петербург для проведения отборочного матча Евро-2020 с национальной сборной Бельгии. По данным “Ъ-СПб”, команда остановилась в отеле Kempinski на набережной реки Мойки, 22.

Вместе со сборной в Петербург прибыла делегация болельщиков, организованная Российским футбольным союзом в рамках проекта «Наши парни». Они приехали автоколонной из Москвы численностью несколько сотен человек.

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Состоялся большой автопробег «#НашиПарни: Москва – Санкт-Петербург» в поддержку сборной России @teamrussia перед матчем с Бельгией. ? Колонна во главе в автобусом национальной команды проделала путь от «Лужников» до «Газпром Арены», по пути заглянув в Торжок и Вышний Волочек. Поиграли в футбол с местными жителями, обменялись подарками и зарядились положительными эмоциями. #РФС

Публикация от Российский Футбольный Союз (@rfsruofficial)

Напомним, что сборная России сыграет с Бельгией в субботу, 16 ноября, на «Газпром Арене». На матче ожидается аншлаг.

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