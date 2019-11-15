Сборная России по футболу прибыла в Петербург, где проведет матч с Бельгией

Футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу вечером 14 ноября прибыли в Петербург для проведения отборочного матча Евро-2020 с национальной сборной Бельгии. По данным “Ъ-СПб”, команда остановилась в отеле Kempinski на набережной реки Мойки, 22.

Вместе со сборной в Петербург прибыла делегация болельщиков, организованная Российским футбольным союзом в рамках проекта «Наши парни». Они приехали автоколонной из Москвы численностью несколько сотен человек.

Напомним, что сборная России сыграет с Бельгией в субботу, 16 ноября, на «Газпром Арене». На матче ожидается аншлаг.