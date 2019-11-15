Сирия намерена поднять в ООН вопрос о хищении нефти

Дамаск планирует вынести на рассмотрение ООН вопрос о хищениях сирийской нефти США, сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24». При этом господин Асад уверен, что поданная жалоба останется без рассмотрения.

«Но я, вы и многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы»,— полагает сирийский президент.

Также в интервью российскому телеканалу Башар Асад отметил, что для восстановления страны необходимы иностранные инвестиции, приток которых сейчас ограничен из-за наложенных США и европейскими странами санкций. «Сейчас мы обсуждаем и изучаем дополнительные поправки, которые могут соответствовать нынешней ситуации, с тем чтобы стимулировать приток капитала, как минимум того, который находится в Сирии, а не подпадает под иностранное эмбарго»,— сказал господин Асад. По его словам, сейчас, несмотря на экономическую блокаду, иностранные инвестиции поступают, но ограниченные.

Напомним, месяцем ранее Минобороны России заявило, что сирийскую нефть активно добывали на востоке Сирии и перевозили контрабандой в другие государства под охраной американских военнослужащих и ЧВК. По версии ведомства, выручка спецслужб США от контрабанды — около $30 млн. В начале ноября США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии.

Об американском присутствии в сирийских нефтяных районах — в материале “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».

О том, как сирийцы возвращаются к миру,— в материале “Ъ” «Кому война, а кому страна родна».