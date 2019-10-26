Минобороны России обвинило США в участии в контрабанде сирийской нефти

Министерство обороны России заявило, что сирийскую нефть активно добывали на востоке страны и перевозили контрабандой в другие государства под охраной американских военнослужащих и ЧВК «и до, и после разгрома террористов ИГ ("Исламское государство", запрещено в России.— “Ъ”) в Заевфратье». Так ведомство прокомментировало слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что американские военнослужащие остаются на востоке Сирии «для предотвращения доступа ИГ к нефтяным полям».

В качестве доказательства Минобороны опубликовало снимки космической разведки, на которых показаны бензовозы с топливом, которые должны покинуть Сирию. «В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Сама добыча нефти при этом ведется при помощи оборудования, которое якобы поставлялось в Сирию западными корпорациями в обход санкций США.

По данным ведомства, вывозом нефти занимается подконтрольная США компания «Сэдкаб», которая была создана при «Автономной администрации Восточной Сирии». Доходы он контрабанды топлива якобы поступают на счета американских спецслужб и ЧВК через брокерские компании.

Минобороны подсчитало, что выручка спецслужб США составляет около $30 млн, если считать, что стоимость одного барреля контрабандной нефти составляет $38.