На площадке ОЭЗ «Тольятти» запустят два новых производства

На территории Особой экономической зоны «Тольятти» будут реализованы два новых проекта. Они были рассмотрены и одобрены на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Тольятти». Об этом сообщает правительство Самарской области

Один из проектов планирует реализовать компания «ПОЛИФАРМ». Он касается создания и эксплуатации фармацевтического комплекса по производству лекарственных препаратов. Речь идет о производстве готовых лекарственных форм по международным стандартам. Сумма инвестиций в проект превышает 260 млн руб. Предполагается, что он выйдет на самоокупаемость за 4,5 лет.

Другим проектом займется компания «Зеленый мир». Он связан с созданием и эксплуатацией предприятия по сборке автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В проект будет инвестировано свыше 1 млрд руб. Срок его окупаемости составит около двух лет.

Георгий Портнов