Две баскетболистки «Надежды» дебютировали за национальную сборную России

Баскетболистки «Надежды» Карина Низамова и Альбина Ражева дебютировали в официальном матче за национальную сборную России в первой встрече квалификации Евробаскета-2021, которая прошла в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Российская команда под руководством оренбургского специалиста Александра Ковалева в концовке уступила национальной сборной Боснии и Герцеговины со счетом 69:70. В воскресенье, 17 ноября, российские баскетболистки в гостях сыграют с Эстонией.

В отборочной группе C Евробаскета-2021 соперниками национальной команды России являются сборные Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. Путевки в финальный турнир получат победители групп, а также пять из девяти лучших (по дополнительным показателям) обладателей вторых мест.

Андрей Сазонов