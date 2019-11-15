Бюджет Новосибирска на 2020 год запланирован с дефицитом 1,2 млрд рублей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил депутатам горсовета проект городского бюджета на следующий год. Планируется, что в 2020 году доходы бюджета составят 49,1 млрд руб., расходы — 50,3 млрд руб., дефицит — 1,2 млрд руб.

«Доходная часть бюджета увеличилась за счет роста экономики, а также принятия на областном уровне решения о выделении дополнительной доли при распределении налогов в пользу бюджета Новосибирска»,— сказал мэр. Формирование бюджета города по-прежнему осуществляется в условиях непростой экономической ситуации, отметил господин Локоть. На 2021 год доходная часть бюджета планируется на уровне 51 млрд руб., расходы — около 52 млрд руб.

На 2020 год прогноз по собственным доходам города составляет 26,9 млрд руб., на 2021 год — 27,4 млрд руб., на 2022 год — 26,8 млрд руб. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год запланирован в размере 22,3 млрд руб. «Собственные доходы могли бы быть еще выше, но изменение порядка зачисления по уровням бюджетов доходов от штрафов с 2020 года и отмена единого налога на вмененный доход с 2021 года привели к выпадающим доходам бюджета города»,— сказал Анатолий Локоть. По его данным, в следующем году объем выпадающих доходов составит 400 млн руб., в 2021 году — 1,2 млрд руб.

Оксана Павлова