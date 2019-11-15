В Самаре восстановят трамвайное движение до Хлебной площади

Трамвайно-троллейбусное управление объявило конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту трамвайных путей по ул. Фрунзе и ул. Крупской до Хлебной площади. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Проектные работы должны быть завершены до марта 2020 года. Подрядчик обязуется произвести инженерно-геодезические изыскания, спроектировать устройство дренажа трамвайных путей со сбросом в дождевую канализацию, предусмотреть дополнительные светофоры с подключением к АСУДД мостового перехода Фрунзенский, внести изменения в утвержденную схему организации дорожного движения. Исполнитель также должен рассмотреть возможность установки платформ венского типа для остановки трамваев, представляющих собой участок, возвышающийся над дорогой в месте посадки пассажиров.

Движение трамваев №№1, 3, 5 от ул. Пионерской до Хлебной площади закрылось с 20 сентября 2018 года до декабря текущего года. Сейчас они следуют до разворотного кольца на ул. Чапаевской.

Андрей Сазонов