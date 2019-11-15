«Интурист» сохранит бренд и выйдет на IPO

Новый владелец российского туроператора «Интурист» Нешет Кочкар планирует сохранить бренд и вывести компанию на IPO, сообщили «Интерфкасу» в пресс-службе «Интуриста».

«"Интурист" — очень важный бренд в истории российского и международного туризма, и мы просто не можем позволить ему потерять свои позиции. После завершения рекапитализации и реструктуризации компании мы сделаем "Интурист" поистине народной компанией путем публичного размещения (IPO) в России»,— приводятся слова господина Кочкара в пресс-релизе компании.

Напомним, о покупке «Интуриста» совладельцем турецкого туроператора Anex Tour Нешетом Кочкаром стало известно накануне. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, сделка может оказаться безденежной, но позволит создать крупнейшего на российском туристическом рынке игрока.

«Интурист» — старейший и один из крупнейших туроператоров России, существующий с 1929 года. Долгое время компанию контролировала АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2010 году совладельцем туроператора стал британский Thomas Cook, в 2018 году он выкупил у АФК оставшийся пакет. Судьба «Интуриста» оставалась неопределенной с конца сентября, после объявления о ликвидации Thomas Cook.

Подробнее о публичном размещении — в материале “Ъ” «"Интурист" отправится на биржу».