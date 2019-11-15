«Государство для предпринимателей, а не наоборот»

Беседа с генеральным директором «Фонда развития предпринимательства – Территория Бизнеса» Артуром Юсуповым прошла под звуки работающих дрелей. В соседнем офисе полным ходом идет ремонт – рабочие готовят помещение под новый масштабный проект. В декабре на базе «Территории Бизнеса» начнет действовать коворкинг, где предприниматели-новички смогут сделать первые шаги в бизнесе под присмотром опытных менторов. Артур Юсупов рассказал, зачем создается пространство для стартаперов и как челябинскому Фонду удалось стать примером для всей страны, но сохранить свое лицо.

— Артур Марсельевич, сейчас по всей стране открываются центры «Мой бизнес», которые перенимают ваш опыт работы. Как вышло, что челябинский проект стал примером для всей страны?

— «Территория Бизнеса», созданная в 2017 году, стала первым «единым окном» для поддержки бизнеса в стране. Спустя год работы проект показал хорошие результаты. До объединения институты поддержки оказывали около 2,4 тыс. услуг в год, после – стали оказывать уже 30 тыс. услуг. Минэкономразвития России заметил эти результаты, и мы активно стали делиться опытом с другими регионами. В Челябинске прошло три Всероссийских конференции по поддержке предпринимательства, к нам приезжали руководители министерств, фондов, агентств со всей страны. В течение 2018 года двадцать центров появилось по всей стране. Это была прямая инициатива регионов, а не приказ, спущенный сверху. В том же году началась разработка нацпроекта по поддержке предпринимательской инициативы, куда в качестве одного из разделов вошли мероприятия по открытию центров «Мой бизнес».

Теперь у регионов есть наши наработки, наш опыт, описанная модель, требования к этим центрам. Самое главное, у них есть централизованное федеральное финансирование, чтобы создавать их в своих регионах. Согласно нацпроекту, в ближайшие два года таких центров по стране должно появиться не менее ста. На сегодняшний день более 50 регионов открыли такие центры.

— Но «Мой бизнес» — это ведь не франшиза? Чем отличаются центры в разных регионах?

— Безусловно, госуправление – это не сфера, где можно применить методику «копировать-вставить». Каждый центр «Мой бизнес» работает с учетом структуры экономики региона. Где-то больше сельскохозяйственного бизнеса, где-то – торгового, под каждую из этих сфер необходимы свои инструменты и услуги.

Челябинская «Территория Бизнеса» не будет стоять в этой структуре особняком. Мы сохраняем свое название, но придерживаемся позиционирования, что «Территория Бизнеса» — это и есть центр «Мой бизнес». Это одна и та же структура, мы работаем на одно общее дело. Просто мы исторически были созданы раньше, чем появилось название «Мой бизнес».

— На правах первопроходцев курируете работу центров «Мой бизнес», следите, чтобы в офисах все работало как часы?

— К нам регулярно приезжают делегации из регионов, где собираются открывать центры «Мой бизнес». Мы проводим для чиновников обучение с погружением в нашу жизнь. Сначала они узнают, как работает «Территория Бизнеса» глазами клиента: получают кейс, берут талончик, общаются с менеджером, узнают, какие существуют институты поддержки предпринимателей, смотрят, в каких ситуациях их можно применить. Вторая часть – мы делимся нашим опытом, рассказываем, как работают те или иные инструменты.

Также мы являемся авторами курса лекций на тему создания, развития и трансформации центров «Мой бизнес». Сейчас Минэкономразвития России проводит масштабное обучение региональных команд. В этом году учатся 45 регионов, в следующем году еще 40 регионов включатся в эту работу. Сейчас обучение проходят 400 человек очно, 1,6 тыс. человек – заочно. Это вице-губернаторы, министры, начальники департаментов и управлений, директора фондов, центров «Мой бизнес».

— Получается, во всех городах, где открываются офисы «Мой бизнес», сейчас равняются на ваши успехи. Как будет оцениваться эффективность их работы?

— Есть множество объективных показателей. Все они стандартизированы и прописаны в нацпроекте. На каждого нашего специалиста приходится по несколько KPI – количество оказанных услуг, число обученных людей, выданных кредитов, количество созданных рабочих мест, количество предпринимателей, которые увеличили оборот, объем уплаченных налогов. Все это считается, с этим никогда не было проблем.

Однако сейчас Минэкономразвития России проводит эксперимент по внедрению еще одного показателя – NPS (англ. Net Promoter Score — индекс готовности рекомендовать). Его будут определять в четырех пилотных регионах, в том числе у нас. Это индекс, принятый во всем мире, он позволяет измерить степень удовлетворенности клиента по итогам оказания услуги. У человека спрашивают, с какой долей вероятности он бы порекомендовал нашу работу кому-то еще. Это позволяет оценить уровень сервиса в разных центрах, составить рейтинг. Показатель полностью соответствует нашей философии, которую мы транслируем: государство для предпринимателей, а не наоборот. Мы меняем отношение предпринимателей к государству. Показываем, что оно может быть сервисным, клиентоориентированным. Когда человек приходит к нам в офис, не он идет в кабинет к чиновнику или специалисту, а к нему выходим мы.

В показателе NPS, конечно, заложен двойной смысл. Мы сразу даем посыл предпринимателю: порекомендуйте нас. Мы должны стимулировать наших клиентов делиться положительным опытом, который они получили в наших центрах. Так мы расширяем бизнес-сообщество.

— Какие еще используете средства для популяризации предпринимательства и расширения бизнес-сообщества? Есть задача сделать предпринимательство чем-то модным?

— Наша главная задача – сделать сервисы максимально удобными, тогда и желающих присоединиться к бизнес-сообществу будет больше. Мы изначально создавали «Территорию Бизнеса» с прицелом на все психотипы предпринимателей. Для каждого человека у нас есть удобная точка входа. Если тебе удобнее разговаривать лицом к лицу, можешь прийти пообщаться со специалистом, он все тебе объяснит. Если ты человек 21 века, и тебе проще делать все в телефоне, пожалуйста, используй мобильное приложение. Если ты привык переписываться в соцсетях, можешь написать нам в любой из мессенджеров. Можешь позвонить на горячую линию и поговорить с нами по любому вопросу.

Мы понимаем, что современных людей не интересуют мероприятия ради мероприятий, услуги ради услуг, консультации ради консультаций. Последние мировые тренды говорят, что людей нужно вовлекать в процессы, развлекая. Мы стараемся придумывать необычные форматы мероприятий, чтобы у людей происходил wow-эффект, чтобы у них было желание вернуться к нам и поделиться эмоциями в соцсетях, например. Мы сделали «Ночь провалов», мероприятие проходило ночью, у нас был форум «Бизнес по любви», когда все спикеры выступали под звук симфонического оркестра, мы проводили конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области», где использовали формат бизнес-КВНа. А 9 ноября вместе с «Синергией» и Минэкономразвития России мы организовали форум «Мой бизнес» на 4 тыс. человек, который стал самым масштабным бизнес-событием за всю историю Челябинской области.

— Можно ли говорить, что «Территория Бизнеса» в Челябинской области формирует сильное бизнес-комьюнити?

— Именно этим мы и занимаемся. Уходит век лидеров-одиночек и компаний— монополистов. Мы живем в век сообществ, в которые объединяются люди для решения общих проблем. Предпринимательство – это одна из сфер, где этот тренд будет приносить самый большой эффект. При этом комьюнити, которое мы формируем, не является чем-то элитарным, каждый может в него войти. Мы будем только рады новым активным участникам.

Люди на наших мероприятиях знакомятся между собой, узнают, чем они могут быть друг другу полезны. Иногда оказывается, что через стенку находится потенциальный партнер, о котором ты даже не знал. Нетворкинг всегда приносит полезные плоды. Мы проверили эту гипотезу на малых группах, и она отлично работает. Например, мы делали проект, когда предприниматели днем учились, а вечером бегали. Эти ребята до сих пор общаются. В этом году мы два раза делали бизнес-поход: собирали предпринимателей, шли на Таганай. Когда люди вместе поднимутся на гору, они уже никогда не забудут друг о друге. Сейчас мы делаем бизнес-девичник. Это чисто женское комьюнити, где предпринимательницы делятся личными инсайтами. Все начинается с обычного общения, а заканчивается выстраиванием эффективных кооперационных цепочек и реализацией совместного проекта.

Работа в социальных медиа – отдельный блок работы по построению бизнес-сообщества. У нас во всех ресурсах «Территории бизнеса» около 25 тыс. подписчиков. В масштабе региона это серьезное количество людей, которые вовлечены каждый день в то, что мы делаем.

— В рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства до 2024 года необходимо на 25% увеличить в Челябинской области численность занятых в этой сфере. Достижим ли этот показатель?

— На сегодняшний день у нас около 430 тыс. занятых в секторе малого и среднего бизнеса. Эта цифра к 2024 году должна быть увеличена до 558 тыс. человек. Это значительный рост, которого можно достигнуть благодаря большой работе. Надо признать, у нас в регионе, как и по всей стране, высока доля неформальной занятости. Множество людей занимается предпринимательством и трудоустраивают сотрудников, но мы о них не знаем, потому что они просто не зарегистрированы. Можно сделать миллион наказаний, натравить на теневой бизнес надзорные органы, навязать людям чувство вины. Но задача национального проекта – создать такие инструменты поддержки, ради которых хотелось бы стать предпринимателем. Государство должно показать, что с его помощью можно получать бесплатное бизнес-образование, консультации, получать на льготных условиях кредиты.

Активно по стране шагает закон о самозанятых. Готовится решение, чтобы с 1 января 2020 года распространить особый налоговый режим еще на 19 регионов России, включая Челябинскую область. Более 200 тыс. человек уже стали самозанятыми в 4-х пилотных регионах, воспользовавшись простым режимом регистрации своего бизнеса. Эта позволяет вывести людей, которые занимаются предпринимательством, в легальную плоскость. Они уже являются субъектами малого и среднего предпринимательства, имеют право быть участниками национального проекта и получать господдержку. Я считаю, следующей стадией будет переход самозанятых в статус предпринимателей, они будут создавать дополнительные рабочие места и увеличивать долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

— Какие инструменты финансовой поддержки доступны нашим бизнесменам? Знаем, что их много, расскажите, пожалуйста, о наиболее востребованных.

— Самая популярная мера поддержки – это наши микрозаймы. Срок рассмотрения заявки –пять дней, можно получить сумму до 5 млн руб. Ставка по микрозаймам привязана ключевой ставке ЦБ. Сейчас процент по этому кредиту – 6,5%. Ни один другой банк не сможет предложить предпринимателю такие условия. Разумеется, нужно пройти обязательную процедуру отбора, нам нужно убедиться, что мы имеем дело не с мошенником, все-таки выдаются бюджетные деньги. Этим инструментом поддержки мы активно заменили государственные субсидии. Выдано уже больше 250 микрозаймов на сумму 500 млн руб.

Второй по популярности инструмент поддержки – предоставление поручительств по кредитам. Мы можем предоставить предпринимателям поручительство для получения банковского кредита. Наш вклад может быть до 70% от необходимой суммы. За все время нашей работы мы поручились по 1,9 тыс. кредитам на общую сумму порядка 6 млрд руб., что позволило предпринимателям получить кредитов на 13 млрд руб.

— Знаем, что планируется открыть коворкинг «Территории Бизнеса». Расскажите про эту идею. Какие еще есть планы на будущее?

— Есть три направления развития, которых мы придерживаемся, строя планы на будущее. Первое – создание нескольких центров «Мой бизнес» в городах Челябинской области. Нам важно, чтобы наши услуги были доступны на территории всего региона. В этом году у нас будут работать три представительства – в Магнитогорске, в Златоусте и Кыштыме.

Второе направление – развитие «Территории Бизнеса» в Челябинске. В декабре мы запускаем коворкинг для предпринимателей. На этой площадке соберем бизнесменов с небольшим опытом работы, будем ориентироваться на стартапы. Они смогут в течение года арендовать рабочее место и получат полный доступ ко всем инструментам поддержки. Предприниматели будут получать быстрый акселерационный эффект и уходить в собственный офис. У каждого арендатора будет менеджер, который будет помогать с разработкой и реализацией бизнес-плана. Здесь же мы откроем новое пространство – лекторий, где будем проводить наши обучающие мероприятия. Дело в том, что мы уже «переросли» наш конференц-зал и вынуждены уходить на сторонние площадки. Также мы являемся партнерами с «Деловой Россией» и «Опорой России», совместно с бизнес-объединениями будем формировать эффективное бизнес-сообщество.

Третье перспективное направление — цифровизация наших сервисов. Будем развивать мобильное приложение и расширять возможности личного кабинета «Территории Бизнеса». Хотим сделать так, чтобы наши клиенты могли получать максимальное количество услуг в онлайне.