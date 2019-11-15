СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение. Венесуэльское сырье, в частности, получает «Роснефть». В российской компании отрицают свое участие в поставках.

Как выяснил Bloomberg, за первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила 10,86 млн баррелей сырой нефти. Это более чем вдвое превышает объем нефтепоставок за аналогичный период октября. Около половины сырья было отгружено на корабли, отключившие свои транспондеры. Они осуществляли поставки в Китай и Индию, уточняет агентство.

По данным Bloomberg, на один из принадлежащих Венесуэле танкеров Dragon (ходит под флагом Либерии) было отгружено 2 млн баррелей нефти в рамках контракта с «Роснефтью». Сейчас танкер находится неподалеку от Венесуэлы, хотя последний полученный с него GPS-сигнала свидетельствовал, что судно должно быть рядом с побережьем Франции. Агентство также показало предполагаемое местонахождение танкера.

В «Роснефти» сообщили Bloomberg, что компания и ее «дочка» RTSA «не фрахтовали суда в этой логистической цепочке». «Роснефть» заявила, что работает в Венесуэле в рамках контрактов, подписанных задолго до введения санкций США, а также соблюдает все нормы международного права. Компания Dynacom Tankers Management, владеющея танкером Dragon, утверждает, что с января 2019 года ни одно из ее судов не участвовало в контрактах с организациями, подпавшими под ограничения. Компания также отметила, что никогда не нарушала условия каких-либо санкций США. Информацию о предположительно отключенных транспондерах ни в «Роснефти», ни в Dynacom не прокомментировали.

Bloomberg уточняет, что из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле в сентябре достигла 644 тыс. баррелей в день, упав до минимума за 16 лет. Введенные Вашингтоном ограничения привели к сокращению денежных средств, «крайне необходимых для режима» венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишет агентство. Непродаваемая нефть начала заполнять резервуары, и операторы вынуждены были приостановить добычу на венесуэльско-бразильской границе (речь идет о залежах нефти в виде горючих сланцев в районе реки Ориноко).

Как напоминает Bloomberg, Венесуэла начала отключать систему спутникового слежения на своих судах еще в начале 2019 года, чтобы осуществлять поставки нефти на Кубу. Для обхода санкций венесуэльские власти также переименовывали попавшие в черный список суда, добавляет агентство. Ранее СМИ писали, что из-за санкций США венесуэльская государственная нефтегазовая госкомпания PDVSA в четыре раза увеличила поставки нефти на Кубу.

Напомним, в начале 2019 года США ввели против Венесуэлы санкции, затронувшие PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы правительства Венесуэлы в США. Помимо этого американские власти не исключали санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой.

Как российские нефтяники заработали на санкциях США, читайте в публикации “Ъ FM”.