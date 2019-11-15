СМИ: США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Пентагон и Госдеп США предупредили власти Египта о вероятности санкций в случае покупки российских истребителей Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Как сообщали источники “Ъ”, Россия и Египет заключили контракт на поставку «свыше двух десятков» Су-35 и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд.

По данным WSJ, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер отправили предупреждающее письмо министру обороны Египта Мухаммаду Ахмеду Заки. «Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений, как минимум, усложнят будущие операции США и Египта в сфере обороны»,— говорится в совместном письме представителей США. Они также отметили, что сделка осложнит оказание военной помощи Египту, и добавили, что он «может подвергнуться санкциям, если примет новую крупную поставку российской военной техники».

Как уточняет издание, письмо было отправлено в преддверии визита главы российского Минобороны Сергея Шойгу в Каир, состоявшегося на этой неделе. По словам источника WSJ, представители Пентагона также лично предупредили главу военно-воздушных сил Египта о возможных последствиях сделки с РФ.

Власти Египта пока никак не прокомментировали эту информацию. Представитель Госдепа сказал WSJ, что администрация США не комментирует «предполагаемые утечки документов», но добавил, что Вашингтон «настоятельно призывает» союзников и партнеров отказаться от сделок с РФ в оборонной и разведывательной сферах.

По закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), принятому в 2018 году, Вашингтон может вводить санкции против иностранных компаний «за значительные трансакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора».

По данным «Интерфакса», Россия еще в марте начала производство Су-35 для Египта. «Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35.