Проект по выращиванию шампиньонов в Новоусманском районе Воронежской области начал реализовываться в 2017 году. Запуск производства компоста и выращивания шампиньонов на полную мощность запланирован на конец 2019-го. Предполагается выпускать около 36 тыс. т компоста и 12 тыс. т шампиньонов в год. Аналогичные мощности у «Воронежского шампиньона» работают в Краснодарском крае. Продукцию планируется поставлять в регионы Центрального федерального округа. На воронежской площадке должно быть создано 250 рабочих мест; 115 человек уже работают.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежский шампиньон» зарегистрировано в марте 2017 года, чистый убыток по итогам 2018 года — 16,5 млн руб. 92% долей компании через ООО «Артенц» принадлежит Арутюну и Ашоту Бабоянам (по 45% долей ООО «Артенц»), а также Гайку Бабояну и Айку Мгдесяну (по 5%). Еще 3% долей «Воронежского шампиньона» — у Ваграма Гаспаряна, 5% — у гендиректора Игоря Зубкова.