Воронежский губернатор сходил по грибы

Вчера в Воронежской области официально открылся первый в регионе тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста ООО «Воронежский шампиньон», сумма инвестиций в который составила 2,5 млрд руб. На церемонию приехал губернатор Александр Гусев. Он потренировался в сборе грибов, пообещал обеспечить местной продукцией воронежцев и отметил, что «самые правильные грибы — голландские». Точку зрения главы региона на грибные технологии и российский рынок изучал корреспондент “Ъ-Черноземье” Олег Мухин.

Уже построенное предприятие по производству компоста, расположенное возле села Рогачевка Новоусманского района, вчера сначала создавало впечатление недостроя. Тракторы замерли возле бетонного каркаса предприятия — у ангаров, похожих на большие гаражи; работников почти не было видно. Лишь пустая транспортерная лента с визгом ехала на второй этаж.

Александр Гусев подъехал к предприятию, прозвучал гудок — и тракторы начали загружать компост на ленту. Совладелец и гендиректор «Воронежских шампиньонов» Игорь Зубков принялся объяснять главе региона происходящее, рассказывая о перегрузке компоста, добавлении куриного помета и воды.

Гости, почти не посмотрев на работающие тракторы, пошли дальше — вдоль транспортерной ленты. Пройдя мимо котельной, они зашли в одно из производственных помещений, где в готовности к работе стояло различное оборудование. «Здесь после двух перекидок происходит заражение мицелием, — объяснял господин Зубков. — Потом грузим компост на прицепы — и отправляем на полки в камеры для выращивания». «Чья технология?» — решил уточнить приехавший вместе с господином Гусевым сенатор от региона Сергей Лукин. «Голландская», — ответил гендиректор.

Голландские грибы — самые правильные», — похвалил губернатор.

Площадка по выращиванию грибов расположилась в нескольких километрах от цеха по производству компоста. Войдя в серо-красное здание, гости остановились перед еще одной производственной линией: по ней компост заезжал в цех. «Вот так мы кладем слой и разравниваем. На квадратный метр требуется 85 кг компоста», — рассказал Игорь Зубков.

Производство компоста — это тоже импортозамещение», — заметил курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов.

Облачившись в белые халаты, гости зашли в помещение с длинными рядами металлических полок, на которых вплотную друг к другу на компосте росли шампиньоны. «Здесь очень хорошо, мне нравится: год назад здесь было только чистое поле, — с легким акцентом заявил губернатору польский технолог Томак. — Вот смотрите: это бабушка, это дедушка, это гриб-малыш — для нас все шампиньоны важны. Некоторые заказчики хотят бабушек, некоторые — грибы поменьше».

С этими словами технолог выкрутил гриб и, отрезав ему ножку, бросил в ящик с готовой продукцией. Александр Гусев осторожно последовал его примеру.

«Думаю, что воронежцы точно попробуют эти грибы: областной рынок должен быть обеспечен, ведь для компании поставка в другие регионы — это дополнительные затраты, — заявил губернатор, выйдя в длинный белый коридор производственного здания. — Внешний вид (у грибов. — „Ъ”) хороший. Рядом можно построить дополнительные мощности, все будет зависеть от рынка. Не думаю, что реализация проекта приведет к обвалу цен, но область будет обеспечена грибами, и продукция пойдет также и в другие регионы».