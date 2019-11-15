Минздрав назвал среднюю зарплату врачей в России

Врачи и работники медорганизаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в России в среднем получают 79 тыс. руб., сообщила в эфире телеканала «Россия 1» глава Минздрава Вероника Скворцова. Ранее министерство предложило ввести гарантированную долю оклада в структуре зарплаты медработников на уровне 55%.

Как уточнила госпожа Скворцова, сейчас по закону при отсутствии отраслевой оплаты труда зарплату врачей определяют не регионы, а работодатели. «Этот тренд был взят c середины 2000-х годов, сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе. В стране средний показатель зарплаты у врача 79 тыс. руб.»,— рассказала министр (цитата по «РИА Новости»).

По данным Росстата, больше всего зарабатывают врачи в Чукотке (187,9 тыс. руб.), Ямало-Ненецком (182,7 тыс. руб.) и Ненецком автономном округе (166,7 тыс. руб.). Меньше всего получают врачи в Ингушетии — 43,4 тыс. руб.

Подробнее о предложении Минздрава — в материале “Ъ” «Врачей готовят к приему денег».