Посол РФ вызван в МИД Чехии в связи с включением чешской НКО в список нежелательных

МИД Чехии вызвал российского посла в Праге Александра Змеевского для объяснений относительно включения в список структур, деятельность которых нежелательна в России, чешской некоммерческой организации (НКО) «Человек в беде».

«Человек в беде» (People in Need), основанная в 1992 году, занимается гуманитарной помощью в зонах военных конфликтов, а также образовательными и социальными программами для малообеспеченных слоев населения. В частности, во время конфликта в Донбассе поставляла гумпомощь в ДНР и ЛНР. К 2017 году работала в 34 странах.

«Встречу с послом провел заместитель министра иностранных дел Мартин Повейсил, который обратился к послу за объяснениями, почему деятельность этой организации нежелательна в России, и выразил обеспокоенность этим шагом российской стороны»,— говорится в сообщении МИД Чехии.

12 ноября Министерство юстиции России включило чешское НКО в список нежелательных на российской территории организаций. Постановление было опубликовано на сайте ведомства.

В ответ на решение Минюста НКО объявила о приостановке своей деятельности в России ради безопасности своих российских партнеров. «"Человек в беде" входит в число 19 организаций, которым запрещена поддержка российского гражданского общества. Это подрывает независимость и свободу людей, борющихся за основные права человека и достоинство в своей стране»,— отреагировали в организации на решение российского ведомства.