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«Молот-Прикамье» в третий раз подряд проиграл «Нефтянику»

Хоккеисты «Молота» так и не смогли взять реванш у альметьевского «Нефтяника». Команды проводили третью игру друг с другом за две недели. Во всех поединках успех был на стороне клуба из Татарстана. В последнем, который проходил в Перми, «Молот» сумел хорошо проявить себя в первом периоде, завершив его в свою пользу. Единственную шайбу забросил Иван Николишин. Но во второй двадцатиминутке гости сумели забить трижды. Счет 1-3 не изменился в последней трети матча.

После этой неудачи «Молот-Прикамье» опустился на 17-ое место в турнирной таблице и теперь пермской команде предстоит выездная серия матчей в Рязани, Казани и Нижнем Новгороде.

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