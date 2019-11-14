Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E

Компания Ford официально назвала имя новой модели — первый в истории марки электрический кроссовер назовут Mustang Mach-E.

Электромобиль получит дизайн в стиле спорткара Ford Mustang, а имя новинки ранее использовалось для обозначения «заряженных» модификаций купе Ford Mustang. От планировавшегося первоначально имени Mach 1 марка отказалась, столкнувшись с критикой (исторически Mach 1 назывались самые мощные версии спорткара Ford Mustang).

Напомним, премьера серийного электромобиля Ford Mustang Mach-E состоится 18 ноября в Лос-Анджелесе — во время показа новинки на нее откроют предзаказы в США и Европе, а позднее в Китае.