На участке в МО «Новоизмайловское» отменили результаты выборов

Московский районный суд постановил отменить результаты муниципальных выборов на участке № 1393 в МО «Новоизмайловское». Данное решение стало первым в Санкт-Петербурге.

Комиссия не озвучивала результаты после подсчета бюллетеней, а также не заполняла увеличенную форму протокола. Также, по словам одного из истцов, Андрея Старикова, члены УИКа не заполняли протокол в помещении для голосования. На суде ее представители сказали, что делали это в комнате без камер.

Со стороны ИКМО выступал член петербургского избиркома Алексей Березин. Он пояснил, что решил защищать ИКМО «Новоизмайловское», потому что «работает в избирательной системе». Какие-то отношения с комиссией он отрицал, а вопрос о том, сам ли он изъявил желание защищать ИКМО или его попросили, оставил без комментариев.

Олег Дилимбетов