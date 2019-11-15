Американская неполиткорректность

Ленинградское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Американская Медицинская Клиника» (АМК), входящего в состав многопрофильного холдинга «Адамант». Поводом стали плакаты в раздевалках спортивного клуба Fitness House в Мурино, в которых антимонопольщики и эксперты увидели оскорбительные образы и грубые сексистские стереотипы. Юристы объясняют, что признаки сексизма в рекламе входят в топ наиболее популярных причин для признания ее неэтичной наряду со случаями оскорбления символов Победы или использования нецензурной лексики.

Как сообщили в УФАС, в ведомство обратилась жительница Нового Девяткино, которую возмутил плакат на шкафах женской раздевалки спортивного фитнес-клуба Fitness House в Мурино. На нем была изображена женщина со слоганом: «Если не можешь купить девушке грудь, то надо брать уже с грудью. Бесплатная консультация в подарок для посетителей Fitness House». На объявлении рекламировали услуги АМК, в которой функционирует отделение пластической хирургии. «Автор заявления посчитала данную рекламу оскорбительной и унижающей достоинство женщин»,— уточнили в ведомстве. Подобного мнения о плакате была и другая заявительница, увидевшая его в спортклубе Fitness House, расположенном на севере Петербурга.

Во время рассмотрения заявления жительницы Нового Девяткино антимонопольщики обратились за консультацией в Ассоциацию маркетинговой индустрии «Рекламный Совет». В организации пришли к выводу, что это рекламное объявление содержит оскорбительные образы и выражения. «Связь рекламного слогана с объектом рекламирования реализуется через грубые сексистские стереотипы, придавая лицам женского пола значение вещи, которую можно "взять" или "не взять" или усовершенствовать по желанию», считают в ассоциации. Также эксперты уверены, что это плакат «создает впечатление об ограниченности возможностей женщин, не соответствующих характеристике "девушка с грудью" в силу разных обстоятельств (девочки, женщины, потерявшие грудь в результате операции, и т. п.)». Рассмотреть дело планируется 3 декабря.

Главный врач, генеральный директор АМК Антон Глобин сообщил “Ъ”, что изображения на рекламных объявлениях не были согласованы с компанией. «Сейчас клиникой проводится внутренняя служебная проверка. Данная реклама демонтирована во всех клубах сети»,— сказал он. Основатель и президент Fitness House Алексей Фурсов сказал “Ъ”, что не имеет к плакатам никакого отношения и места были сданы в аренду рекламному агентству.

Руководитель антимонопольной практики АБ «Казаков и Партнеры» Мария Девятерикова говорит, что, если нарушение рекламного законодательства будет доказано, распространение рекламы могут запретить, а на АМК и ее гендиректора — наложить штраф (от 100 до 500 тыс. руб. — на компанию, от 4 до 20 тыс. руб. — на ее директора).

Руководитель практики интеллектуальной собственности информационного права Maxima Legal Максим Али объясняет, что ФАС не в первый раз озаботился темой женской груди в рекламе. «В одном деле, связанном с рекламой телефона, суды признали нарушением закона образ женской груди в совокупности с фразой: "Хорошо, когда их две... симки". В другом — образ маленькой груди при продаже квартир ("У нас маленькие цены и много комплексов…") был признан неэтичным как указывающий на "физические недостатки" женщин»,— говорит Максим Али.

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Ольга Кантемирова