«Было бы глупо не попытаться выиграть это мероприятие» Экс-первая ракетка мира Марат Сафин — о новом турнире ATP Cup

Капитаном сборной России на ATP Cup, новом командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $15 млн, который пройдет в январе в Австралии, стал Марат Сафин. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову, состоявшемся в Лондоне на итоговом личном турнире года, бывший лидер мирового рейтинга рассказал, каким образом оказался в новой роли, объяснил свое отношение к предстоящему состязанию и прокомментировал вчерашнее поражение Даниила Медведева от Рафаэля Надаля.

— Согласно регламенту ATP Cup, капитана команды выбирает ее первый номер. Когда вы получили соответствующее предложение от Даниила Медведева?

— Примерно два месяца назад. Для меня это стало большим сюрпризом, но я благодарен Даниилу за доверие и чем смогу помогу нашим молодым пацанам. Попробуем победить, если будет такая возможность.

— Вы долго размышляли, соглашаться или нет?

— Вообще не размышлял. Мне это очень интересно, так почему не попробовать?! За теннисом я слежу мало, только за отдельными результатами.

Но у меня все равно хватает опыта, чтобы понимать происходящее на корте. Ведь это понимание растерять невозможно.

— Вместе с Даниилом Медведевым в состав войдут Карен Хачанов и Андрей Рублев?

— Рублева не будет, но приедет Евгений Донской. Турнирный график каждый для себя просчитывает самостоятельно. На такие вещи я никак не влияю.

— Как будет строиться подготовка?

— Прежде всего каждый приедет со своим личным тренером.

Если кому-то где-то понадобится моя помощь, с удовольствием подскажу, но влиять на тренировочные процессы без одобрения личного тренера игрока я не собираюсь.





У меня просто нет на это никакого права. Это очень тонкие, деликатные моменты, которые надо иметь в виду.

— Карен Хачанов в этом году пробовал работать с Николаем Давыденко. Он тоже приедет в Австралию?

— Этого мы еще не обсуждали. Пусть приезжают все, у кого есть желание. Я буду играть немного другую роль. Перехватывать эстафетную палочку тренерской работы ни у кого не собираюсь.

— В одну группу со сборной России попали Италия, США и Норвегия. Как вы оцениваете итоги жеребьевки?

— Нелегкая группа. Особенно сильны итальянцы. У них есть и Маттео Берреттини, молодой парень из первой десятки, и более опытный Фабио Фоньини. Причем сначала мы именно с итальянцами и встречаемся. Американцы Джон Изнер и Тэйлор Фритц тоже очень опасны. Ну и Норвегию недооценивать нельзя. То, что мы будем фаворитами, не слишком большое откровение. Но многое будет зависеть от первого матча.

— ATP Cup — серьезный турнир или в большей степени тренировка перед Australian Open?

— Да, нет, ну какая тренировка? Там будут разыгрывать солидные рейтинговые очки и просто огромные призовые. Поэтому было бы глупо не попытаться выиграть это мероприятие, а заодно и провести побольше матчей, чтобы получше подготовиться к Australian Open, отработать какие-то нюансы, подкрутить последние гайки. В Перте, кстати, будут играть сразу восемь команд, то есть соберется много хороших теннисистов. А я всегда был сторонником того, чтобы как можно больше тренироваться с игроками разных стилей. Это очень полезно.

— По формуле ATP Cup напоминает Davis Cup Finals, обновленную финальную часть Кубка Дэвиса, которая на следующей неделе пройдет в Мадриде. Вы и туда собираетесь?

— Да, организаторы пригласили меня с определенными целями. Только я бы не сравнивал эти два турнира, у каждого из них своя история.

— Вы несколько лет подряд практически не появлялись на теннисной орбите, а в последнее время снова вернулись туда. Почему это произошло именно сейчас?

— Действительно, был период, когда я ушел из тенниса почти с концами. Но сейчас будет интересно получить новый опыт в интересном деле. Для меня большая честь оказаться в одной компании с такими великими игроками, как, например, Борис Беккер и Томас Мустер (капитаны сборных Германии и Австрии.— “Ъ”). И просто приятно пообщаться с ребятами, которые были моими соперниками, а также посмотреть на новое поколение.

— Вы не раз говорили, что оно отличается от вашего. В чем именно?

— Сам теннис очень сильно поменялся. Условно говоря, если раньше был один тренер на пять игроков, то сейчас — пять тренеров на одного игрока. Соответственно, существует другой подход к тренировочному процессу и другим вещам. Например, раньше было гораздо меньше игроков, которые могли позволить себе путешествовать с большой командой. У меня был личный тренер, тренер по физподготовке и доктор. Но я не мог возить их с собой постоянно.

— Удалось ли вам в среду посмотреть матч между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, о котором в Лондоне говорят второй день?

— Я не видел, но, конечно, слышал, что там произошло. Даниилу было от чего расстраиваться. Вести 5:1, иметь матчбол и проиграть — очень обидно. В то же время, пройдя через это, Медведев получил определенный опыт. Надеюсь, таких подарков он больше делать не будет. Хотя от поражений, даже таких, не застрахован никто.

— Как выходить из подобных психологических нокдаунов?

— Наверное, не скажу ничего нового. Надо проанализировать свои ошибки, осознать, что именно пошло не так, и сделать выводы. Я думаю, что Медведев разберет с тренером те моменты, в которых он недоглядел.